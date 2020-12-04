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https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587664011.html
Косачев оценил планы США о новых санкциях против "Северного потока — 2"
Косачев оценил планы США о новых санкциях против "Северного потока — 2"
США постарались договориться по санкциям против "Северного потока 2" со странами ЕС, однако получается, что документ направлен против европейских компаний, но... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:40
2020-12-04T13:40
северный поток — 2
турецкий поток
дональд трамп
евросоюз
константин косачев
европа
норвегия
сша
в мире
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. США постарались договориться по санкциям против "Северного потока 2" со странами ЕС, однако получается, что документ направлен против европейских компаний, но во имя защиты европейской безопасности, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.В проекте оборонного бюджета США есть требование по расширению санкций против строительства "Северного потока 2". Документ согласован Сенатом и Палатой представителей Конгресса."Одержимость американских политиков "сверхзадачей" любой ценой блокировать реализацию газопроводов с российским участием ни у кого уже не вызывает удивления – здесь мы наблюдаем единство даже тех сил, которые откровенно конфликтуют по многим другим вопросам", - отметил сенатор.Хотя, по его мнению, само включение новых санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток" в проект оборонного бюджета, причем с дополнениями в Закон об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года, "у любого здравомыслящего человека должно вызывать ощущение полного абсурда"."То есть Америка рассматривает свои действия именно как военный акт, причем направлен он, прежде всего, против европейских компаний, во имя защиты… европейской безопасности", - добавил он.При этом сами европейцы обратили внимание на некоторые новации в согласованном ныне законопроекте, пояснил политик. В частности, в нем предусмотрено проведение переговоров с европейскими партнерами перед возможным расширением санкций. Кроме того, в нем исключается введение санкций против правительств Германии и других стран-членов ЕС, Евросоюза в целом, а также Швейцарии, Норвегии и Великобритании, сказал законодатель."Но это выглядит скорее как попытка преодолеть сопротивление Европы и как-то ответить на ее озабоченности. Ведь санкции направлены против частных компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, а также осуществляющих модернизацию или установку оборудования на участвующих в строительстве суднах", - отметил Косачев.Сенатор напомнил, что Оборонный бюджет США на 2021 год должен еще подписать президент Дональд Трамп, который уже дважды обещал наложить вето – летом из-за спора о переименовании американских военных баз, а теперь из-за проблемы ответственности соцсетей за публикации пользователей."Но законопроект можно принять и вопреки вето президента, для чего потребуется поддержка двух третей членов Палаты представителей и Сената, а это в принципе реально", - считает парламентарий."Как бы то ни было, "санкционная дипломатия" США продолжается, и Америка вновь показывает миру, что означает ее лидерство: не созидать самим и мешать строить другим. Странно, когда на таком фоне кто-то говорит о некоем беспочвенном антиамериканизме в России", - заключил он.
https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587655246.html
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северный поток — 2, турецкий поток, дональд трамп, евросоюз, константин косачев, европа, норвегия, сша, в мире

Косачев оценил планы США о новых санкциях против "Северного потока — 2"

13:40 04.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. США постарались договориться по санкциям против "Северного потока 2" со странами ЕС, однако получается, что документ направлен против европейских компаний, но во имя защиты европейской безопасности, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
В проекте оборонного бюджета США есть требование по расширению санкций против строительства "Северного потока 2". Документ согласован Сенатом и Палатой представителей Конгресса.
"Одержимость американских политиков "сверхзадачей" любой ценой блокировать реализацию газопроводов с российским участием ни у кого уже не вызывает удивления – здесь мы наблюдаем единство даже тех сил, которые откровенно конфликтуют по многим другим вопросам", - отметил сенатор.
Хотя, по его мнению, само включение новых санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток" в проект оборонного бюджета, причем с дополнениями в Закон об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года, "у любого здравомыслящего человека должно вызывать ощущение полного абсурда".
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
13:05
В Кремле оценили планы США о новых санкциях против "Северного потока — 2"
"То есть Америка рассматривает свои действия именно как военный акт, причем направлен он, прежде всего, против европейских компаний, во имя защиты… европейской безопасности", - добавил он.
При этом сами европейцы обратили внимание на некоторые новации в согласованном ныне законопроекте, пояснил политик. В частности, в нем предусмотрено проведение переговоров с европейскими партнерами перед возможным расширением санкций. Кроме того, в нем исключается введение санкций против правительств Германии и других стран-членов ЕС, Евросоюза в целом, а также Швейцарии, Норвегии и Великобритании, сказал законодатель.
"Но это выглядит скорее как попытка преодолеть сопротивление Европы и как-то ответить на ее озабоченности. Ведь санкции направлены против частных компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, а также осуществляющих модернизацию или установку оборудования на участвующих в строительстве суднах", - отметил Косачев.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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В Госдуме раскритиковали новые санкции США против "Северного потока — 2"
Сенатор напомнил, что Оборонный бюджет США на 2021 год должен еще подписать президент Дональд Трамп, который уже дважды обещал наложить вето – летом из-за спора о переименовании американских военных баз, а теперь из-за проблемы ответственности соцсетей за публикации пользователей.
"Но законопроект можно принять и вопреки вето президента, для чего потребуется поддержка двух третей членов Палаты представителей и Сената, а это в принципе реально", - считает парламентарий.
"Как бы то ни было, "санкционная дипломатия" США продолжается, и Америка вновь показывает миру, что означает ее лидерство: не созидать самим и мешать строить другим. Странно, когда на таком фоне кто-то говорит о некоем беспочвенном антиамериканизме в России", - заключил он.
 
Северный поток — 2Турецкий потокДональд ТрампЕвросоюзКонстантин КосачевЕвропаНорвегияСШАВ мире
 
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