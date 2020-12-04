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Сахалин представил туристические проекты инвесторам в Москве
Сахалин представил туристические проекты инвесторам в Москве
Презентация туристических проектов Сахалинской области состоялась в Москве при участии 80 компаний, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:17
2020-12-04T13:17
2020-12-04T13:17
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 дек — РИА Новости. Презентация туристических проектов Сахалинской области состоялась в Москве при участии 80 компаний, сообщает пресс-служба правительства региона.Один из представленных проектов – экологический кластер "Лагуна Буссе", вошедший в десятку лучших по итогам всероссийского конкурса АСИ. Обсуждалось также развитие спортивно-туристического комплекса "Горный воздух", расположенного в Южно-Сахалинске, создание туристско-рекреационных кластеров "Архипелаг Онекотан" и "Итуруп Резорт".В правительстве региона считают, что подготовленные к реализации проекты позволят, сохраняя уникальную природу островов, развивать "туризм впечатлений", включая экологический, круизный, бальнеологический, горный, гастрономический, экспедиционный и патриотический.
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туризм, новости - туризм, южно-сахалинск, сахалинская область
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 дек — РИА Новости. Презентация туристических проектов Сахалинской области состоялась в Москве при участии 80 компаний, сообщает пресс-служба правительства региона.
Один из представленных проектов – экологический кластер "Лагуна Буссе", вошедший в десятку лучших по итогам всероссийского конкурса АСИ. Обсуждалось также развитие спортивно-туристического комплекса "Горный воздух", расположенного в Южно-Сахалинске, создание туристско-рекреационных кластеров "Архипелаг Онекотан" и "Итуруп Резорт".
"Инвесторам рассказали, что при реализации проектов резиденты в рамках преференциального режима территории опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) могут получить налоговые и административные льготы", — сообщили в пресс-службе.
В правительстве региона считают, что подготовленные к реализации проекты позволят, сохраняя уникальную природу островов, развивать "туризм впечатлений", включая экологический, круизный, бальнеологический, горный, гастрономический, экспедиционный и патриотический.