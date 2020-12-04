https://ria.ru/20201204/sakhalin-1587656868.html

Сахалин представил туристические проекты инвесторам в Москве

Сахалин представил туристические проекты инвесторам в Москве

Презентация туристических проектов Сахалинской области состоялась в Москве при участии 80 компаний, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:17

2020-12-04T13:17

2020-12-04T13:17

туризм

туризм

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южно-сахалинск

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 дек — РИА Новости. Презентация туристических проектов Сахалинской области состоялась в Москве при участии 80 компаний, сообщает пресс-служба правительства региона.Один из представленных проектов – экологический кластер "Лагуна Буссе", вошедший в десятку лучших по итогам всероссийского конкурса АСИ. Обсуждалось также развитие спортивно-туристического комплекса "Горный воздух", расположенного в Южно-Сахалинске, создание туристско-рекреационных кластеров "Архипелаг Онекотан" и "Итуруп Резорт".В правительстве региона считают, что подготовленные к реализации проекты позволят, сохраняя уникальную природу островов, развивать "туризм впечатлений", включая экологический, круизный, бальнеологический, горный, гастрономический, экспедиционный и патриотический.

https://ria.ru/20201122/schipkova-1585311835.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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