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В Сингапуре россиянина приговорили к тюремному заключению, сообщили СМИ
В Сингапуре россиянина приговорили к тюремному заключению, сообщили СМИ
Россиянин Владимир Даниленко приговорен в Сингапуре на год и два месяца тюремного заключения и оштрафован на 30 тысяч сингапурских долларов (22,5 тысячи... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:38
2020-12-04T13:38
сингапур (страна)
шри-ланка
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россиянин Владимир Даниленко приговорен в Сингапуре на год и два месяца тюремного заключения и оштрафован на 30 тысяч сингапурских долларов (22,5 тысячи долларов США) за коллекторскую деятельность, связанную с нелегальными кредиторами, сообщает издание Straits Times.Отмечается, что в ноябре прошлого года 22-летний россиянин взял заем на сумму 400 сингапурских долларов (300 долларов США) у подпольных кредиторов в Сингапуре. После того, как он не смог вернуть взятые средства, предоставляющая заемы под высокие проценты компания Bro обратилась к нему с предложением осуществлять коллекторскую деятельность и предложила оплату.По данным издания, россиянин вместе со своим напарником из Шри-Ланки, который был осужден на 10 месяцев, запугивали заемщиков, в том числе поливали краской дома должников, и записывали свои действия на видео в качестве доказательства для агентства Bro.Россиянин признал свою вину по некоторым статьям обвинения. Как сообщил его адвокат, Даниленко не сможет заплатить штраф, поэтому власти Сингапура увеличили срок тюремного заключения на месяц.
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сингапур (страна), шри-ланка, в мире

В Сингапуре россиянина приговорили к тюремному заключению, сообщили СМИ

13:38 04.12.2020
 
© AP Photo / Wong Maye-EПолицейские на улице Сингапура
Полицейские на улице Сингапура - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / Wong Maye-E
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россиянин Владимир Даниленко приговорен в Сингапуре на год и два месяца тюремного заключения и оштрафован на 30 тысяч сингапурских долларов (22,5 тысячи долларов США) за коллекторскую деятельность, связанную с нелегальными кредиторами, сообщает издание Straits Times.
Отмечается, что в ноябре прошлого года 22-летний россиянин взял заем на сумму 400 сингапурских долларов (300 долларов США) у подпольных кредиторов в Сингапуре. После того, как он не смог вернуть взятые средства, предоставляющая заемы под высокие проценты компания Bro обратилась к нему с предложением осуществлять коллекторскую деятельность и предложила оплату.
По данным издания, россиянин вместе со своим напарником из Шри-Ланки, который был осужден на 10 месяцев, запугивали заемщиков, в том числе поливали краской дома должников, и записывали свои действия на видео в качестве доказательства для агентства Bro.
Россиянин признал свою вину по некоторым статьям обвинения. Как сообщил его адвокат, Даниленко не сможет заплатить штраф, поэтому власти Сингапура увеличили срок тюремного заключения на месяц.
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