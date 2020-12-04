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Житель Таганрога случайно застрелил знакомого при настройке прицела
Житель Таганрога случайно застрелил знакомого при настройке прицела
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Таганрога, который случайно застрелил из ружья знакомого, настраивая тепловизорный прицел, сообщил... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T16:19
2020-12-04T16:19
каменский район
ростовская область
таганрог
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Таганрога, который случайно застрелил из ружья знакомого, настраивая тепловизорный прицел, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.Инцидент произошел днем 3 декабря на территории Каменского района."Во время настройки тепловизорного прицела подозреваемый произвел выстрел из охотничьего ружья в направлении мишени, зная, что рядом с нею находится его 49-летний знакомый. В результате преступной неосторожности мужчина получил огнестрельное ранение в голову, отчего скончался", - сказал он.Уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Таганрога возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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каменский район, ростовская область, таганрог, происшествия

Житель Таганрога случайно застрелил знакомого при настройке прицела

16:19 04.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Таганрога, который случайно застрелил из ружья знакомого, настраивая тепловизорный прицел, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
Инцидент произошел днем 3 декабря на территории Каменского района.
"Во время настройки тепловизорного прицела подозреваемый произвел выстрел из охотничьего ружья в направлении мишени, зная, что рядом с нею находится его 49-летний знакомый. В результате преступной неосторожности мужчина получил огнестрельное ранение в голову, отчего скончался", - сказал он.
Уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Таганрога возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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