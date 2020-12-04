https://ria.ru/20201204/pritsel-1587704383.html

Житель Таганрога случайно застрелил знакомого при настройке прицела

Житель Таганрога случайно застрелил знакомого при настройке прицела

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Таганрога, который случайно застрелил из ружья знакомого, настраивая тепловизорный прицел, сообщил... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T16:19

2020-12-04T16:19

2020-12-04T16:19

каменский район

ростовская область

таганрог

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Таганрога, который случайно застрелил из ружья знакомого, настраивая тепловизорный прицел, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.Инцидент произошел днем 3 декабря на территории Каменского района."Во время настройки тепловизорного прицела подозреваемый произвел выстрел из охотничьего ружья в направлении мишени, зная, что рядом с нею находится его 49-летний знакомый. В результате преступной неосторожности мужчина получил огнестрельное ранение в голову, отчего скончался", - сказал он.Уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Таганрога возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

https://ria.ru/20201119/okhotnik-1585424326.html

каменский район

ростовская область

таганрог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каменский район, ростовская область, таганрог, происшествия