https://ria.ru/20201204/podmoskove-1587752055.html
В Подмосковье убили супружескую пару с ребенком
В Подмосковье убили супружескую пару с ребенком
На территории садового товарищества "Малахит" в городском округе Волоколамск в Московской области обнаружили три трупа, по предварительным данным, смерть... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T20:17
2020-12-04T20:17
2020-12-05T07:09
убийство семьи в подмосковье
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
волоколамск
происшествия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. На территории садового товарищества "Малахит" в городском округе Волоколамск в Московской области обнаружили три трупа, по предварительным данным, смерть наступила в результате насильственных действий, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Как сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий, убитые — супружеская пара и их 16-летняя дочь. Их тела нашли на сгоревшей даче рядом с обгоревшим автомобилем.По предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как отправилась из столицы на подмосковную дачу.На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются.СК возбудил уголовное дело об убийстве по части 2 статьи 105 УК РФ.
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московская область (подмосковье)
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Криминалисты работают на месте убийства семьи с ребенком под Волоколамском
Трупы трех человек нашли убитыми в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Малахит" под Волоколамском. Их автомобиль преступники обстреляли и сожгли. Жертвами преступления стали отец, мать и 16-летняя дочь.
2020-12-04T20:17
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убийство семьи в подмосковье, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), волоколамск, происшествия