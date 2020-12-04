https://ria.ru/20201204/podmoskove-1587752055.html

В Подмосковье убили супружескую пару с ребенком

В Подмосковье убили супружескую пару с ребенком

На территории садового товарищества "Малахит" в городском округе Волоколамск в Московской области обнаружили три трупа, по предварительным данным, смерть... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T20:17

2020-12-04T20:17

2020-12-05T07:09

убийство семьи в подмосковье

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

волоколамск

происшествия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. На территории садового товарищества "Малахит" в городском округе Волоколамск в Московской области обнаружили три трупа, по предварительным данным, смерть наступила в результате насильственных действий, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Как сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий, убитые — супружеская пара и их 16-летняя дочь. Их тела нашли на сгоревшей даче рядом с обгоревшим автомобилем.По предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как отправилась из столицы на подмосковную дачу.На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются.СК возбудил уголовное дело об убийстве по части 2 статьи 105 УК РФ.

https://ria.ru/20201204/telo-1587624886.html

московская область (подмосковье)

волоколамск

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Криминалисты работают на месте убийства семьи с ребенком под Волоколамском Трупы трех человек нашли убитыми в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Малахит" под Волоколамском. Их автомобиль преступники обстреляли и сожгли. Жертвами преступления стали отец, мать и 16-летняя дочь. 2020-12-04T20:17 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство семьи в подмосковье, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), волоколамск, происшествия