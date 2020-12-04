Мадуро рассказал о попытках встретиться с Трампом
© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
МЕХИКО, 4 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что подготовленную встречу с Дональдом Трампом на полях генассамблеи ООН 2018 года сорвали сотрудники американской администрации, подчеркнув, что власти республики находились в контакте с действующим президентом все четыре года его правления.
"Дональд Трамп дважды хотел со мной встретиться. Один из них - в сентябре 2018 года, когда я находился в Нью-Йорке. Нас позвали, и встреча была почти готова, но Джон Болтон и Майк Помпео ей помешали", - рассказал политик в ходе интервью с национальными СМИ, которое транслировалось в его микроблоге в Twitter.
По словам Мадуро, все четыре года администрации Трампа власти США и Венесуэлы поддерживали отношения через посланников президента и госдепартамента, а также через посредников.
Президент Венесуэлы вновь заявил о готовности к открытому диалогу с США в любое время, в любом месте и форме.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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