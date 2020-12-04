https://ria.ru/20201204/maduro-1587602688.html

Мадуро рассказал о попытках встретиться с Трампом

Мадуро рассказал о попытках встретиться с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что подготовленную встречу с Дональдом Трампом на полях генассамблеи ООН 2018 года сорвали сотрудники американской РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T05:38

2020-12-04T05:38

2020-12-04T05:38

дональд трамп

николас мадуро

венесуэла

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МЕХИКО, 4 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что подготовленную встречу с Дональдом Трампом на полях генассамблеи ООН 2018 года сорвали сотрудники американской администрации, подчеркнув, что власти республики находились в контакте с действующим президентом все четыре года его правления.По словам Мадуро, все четыре года администрации Трампа власти США и Венесуэлы поддерживали отношения через посланников президента и госдепартамента, а также через посредников.Президент Венесуэлы вновь заявил о готовности к открытому диалогу с США в любое время, в любом месте и форме.В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/maduro-1587279986.html

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дональд трамп, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире