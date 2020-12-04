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Мадуро рассказал о попытках встретиться с Трампом
Мадуро рассказал о попытках встретиться с Трампом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что подготовленную встречу с Дональдом Трампом на полях генассамблеи ООН 2018 года сорвали сотрудники американской РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T05:38
2020-12-04T05:38
дональд трамп
николас мадуро
венесуэла
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в мире
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МЕХИКО, 4 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что подготовленную встречу с Дональдом Трампом на полях генассамблеи ООН 2018 года сорвали сотрудники американской администрации, подчеркнув, что власти республики находились в контакте с действующим президентом все четыре года его правления.По словам Мадуро, все четыре года администрации Трампа власти США и Венесуэлы поддерживали отношения через посланников президента и госдепартамента, а также через посредников.Президент Венесуэлы вновь заявил о готовности к открытому диалогу с США в любое время, в любом месте и форме.В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/maduro-1587279986.html
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дональд трамп, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире

Мадуро рассказал о попытках встретиться с Трампом

05:38 04.12.2020
 
© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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МЕХИКО, 4 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что подготовленную встречу с Дональдом Трампом на полях генассамблеи ООН 2018 года сорвали сотрудники американской администрации, подчеркнув, что власти республики находились в контакте с действующим президентом все четыре года его правления.

"Дональд Трамп дважды хотел со мной встретиться. Один из них - в сентябре 2018 года, когда я находился в Нью-Йорке. Нас позвали, и встреча была почти готова, но Джон Болтон и Майк Помпео ей помешали", - рассказал политик в ходе интервью с национальными СМИ, которое транслировалось в его микроблоге в Twitter.

По словам Мадуро, все четыре года администрации Трампа власти США и Венесуэлы поддерживали отношения через посланников президента и госдепартамента, а также через посредников.
Президент Венесуэлы вновь заявил о готовности к открытому диалогу с США в любое время, в любом месте и форме.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 09:40
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Дональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
 
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