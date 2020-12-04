https://ria.ru/20201204/latviya-1587660251.html

В Латвии подтвердили проведение обысков у стрингеров Sputnik и Baltnews

В Латвии подтвердили проведение обысков у стрингеров Sputnik и Baltnews

Служба государственной безопасности Латвии подтвердила, что провела процессуальные действия в отношении семи журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:27

2020-12-04T13:27

2020-12-04T13:27

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РИГА, 4 дек – РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии подтвердила, что провела процессуальные действия в отношении семи журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, в связи с подозрением в нарушении международных санкций.Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов."Третьего декабря сотрудники СГБ провели санкционированные процессуальные действия на объектах, связанных с семью персонами, в Риге и окрестностях столицы. Действия связаны с подозрениями в нарушении международных санкций", - говорится в заявлении ведомства.Уголовный процесс по части первой статьи 84 Уголовного закона Латвии ("Нарушение санкций, установленных ООН, ЕС и другими международными организациями или о нарушении национальных санкций, установленных Латвийской республикой") был начал 16 января 2020 года."Был изъят большой массив информации, в том числе носители данных и документы. В отношении персон применены меры, не связанные с лишением свободы", - отмечается в заявлении.Более подробную информацию СГБ не предоставляет в интересах следствия.

https://ria.ru/20201204/zaderzhanie-1587659845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik латвия, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, рига, оон, в мире