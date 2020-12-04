В Латвии подтвердили проведение обысков у стрингеров Sputnik и Baltnews
© Фото : BaltNews.lvПолиция Латвии
© Фото : BaltNews.lv
РИГА, 4 дек – РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии подтвердила, что провела процессуальные действия в отношении семи журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, в связи с подозрением в нарушении международных санкций.
Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
"Третьего декабря сотрудники СГБ провели санкционированные процессуальные действия на объектах, связанных с семью персонами, в Риге и окрестностях столицы. Действия связаны с подозрениями в нарушении международных санкций", - говорится в заявлении ведомства.
Уголовный процесс по части первой статьи 84 Уголовного закона Латвии ("Нарушение санкций, установленных ООН, ЕС и другими международными организациями или о нарушении национальных санкций, установленных Латвийской республикой") был начал 16 января 2020 года.
"Был изъят большой массив информации, в том числе носители данных и документы. В отношении персон применены меры, не связанные с лишением свободы", - отмечается в заявлении.
Более подробную информацию СГБ не предоставляет в интересах следствия.