В МИД России заявили о фабрикации дел против журналистов Sputnik в Латвии
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел Российской Федерации
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Задержание русскоязычных журналистов порталов Sputnik Латвия и Baltnews в Латвии является карательной акцией, обвинения против них сфабрикованы. Соответствующее заявление распространил департамент информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Дипломаты отметили, что задержание сотрудников изданий — это "вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений".
Подчеркивается, что предъявленные журналистам обвинения в нарушении санкций Евросоюза по статье 84 уголовного кодекса Латвии категорически неприемлемы, так как указанные санкции носят персональный характер в отношении лиц, коими задержанные сотрудники СМИ не являются.
Россия, подчеркнули в ведомстве, рассчитывает на адекватную оценку задержания журналистов в Латвии со стороны ЕС.
Обыски и допросы
Сотрудников СМИ обвиняют по статье 84 Уголовного кодекса страны, им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения. По версии Латвии, Литвы и Эстонии, на МИА "Россия сегодня" распространяются персональные санкции Евросоюза, наложенные на генерального директора агентства Дмитрия Киселева в 2014 году", — говорится в сообщении Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram.
Один из задержанных журналистов Андрей Яковлев сообщил в Facebook, что допрос, который устроила Служба государственной безопасности Латвии, занял восемь часов. По его словам, несколько месяцев назад в отношении него было заведено уголовное дело. Он отметил, что СГБ возбудило уголовное дело из-за его сотрудничества с МИА "Россия сегодня".
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия.
"В Латвии на сотрудничавших с нами журналистов заведены уголовные дела. За сотрудничество с нами, разумеется. Обыски. Подписка о неразглашении. Часть из них не выходит на связь. Надеюсь, Родина найдет, чем ответить", - написала она в Telegram.
Запрет на вещание
Аналогичная ситуация сложилась в прошлом году в Эстонии, где запретили деятельность агентства Sputnik.
Кроме того, в Литве запретили трансляцию пяти телеканалов RT, в Латвии — семи телеканалов. Представитель МИД Мария Захарова назвала запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии возмутительным и неправомочным шагом.