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В МИД России заявили о фабрикации дел против журналистов Sputnik в Латвии
В МИД России заявили о фабрикации дел против журналистов Sputnik в Латвии
Задержание русскоязычных журналистов порталов Sputnik Латвия и Baltnews в Латвии является карательной акцией, обвинения против них сфабрикованы. Соответствующее РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T02:26
2020-12-04T02:26
россия
sputnik латвия
мария захарова
евросоюз
маргарита симоньян
эстония
латвия
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Задержание русскоязычных журналистов порталов Sputnik Латвия и Baltnews в Латвии является карательной акцией, обвинения против них сфабрикованы. Соответствующее заявление распространил департамент информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации.Дипломаты отметили, что задержание сотрудников изданий — это "вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений".Подчеркивается, что предъявленные журналистам обвинения в нарушении санкций Евросоюза по статье 84 уголовного кодекса Латвии категорически неприемлемы, так как указанные санкции носят персональный характер в отношении лиц, коими задержанные сотрудники СМИ не являются.Россия, подчеркнули в ведомстве, рассчитывает на адекватную оценку задержания журналистов в Латвии со стороны ЕС.Обыски и допросыВ четверг стало известно, что сотрудникам порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза, после допросов у них взяли подписку о невыезде и провели обыски. У журналистов также конфисковали технику и средства связи. Сотрудников СМИ обвиняют по статье 84 Уголовного кодекса страны, им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения. По версии Латвии, Литвы и Эстонии, на МИА "Россия сегодня" распространяются персональные санкции Евросоюза, наложенные на генерального директора агентства Дмитрия Киселева в 2014 году", — говорится в сообщении Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram.Один из задержанных журналистов Андрей Яковлев сообщил в Facebook, что допрос, который устроила Служба государственной безопасности Латвии, занял восемь часов. По его словам, несколько месяцев назад в отношении него было заведено уголовное дело. Он отметил, что СГБ возбудило уголовное дело из-за его сотрудничества с МИА "Россия сегодня".Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия."В Латвии на сотрудничавших с нами журналистов заведены уголовные дела. За сотрудничество с нами, разумеется. Обыски. Подписка о неразглашении. Часть из них не выходит на связь. Надеюсь, Родина найдет, чем ответить", - написала она в Telegram.Запрет на вещаниеАналогичная ситуация сложилась в прошлом году в Эстонии, где запретили деятельность агентства Sputnik.Кроме того, в Литве запретили трансляцию пяти телеканалов RT, в Латвии — семи телеканалов. Представитель МИД Мария Захарова назвала запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии возмутительным и неправомочным шагом.
https://ria.ru/20200710/1574129772.html
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россия, sputnik латвия, мария захарова, евросоюз, маргарита симоньян, эстония, латвия, в мире

В МИД России заявили о фабрикации дел против журналистов Sputnik в Латвии

02:26 04.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Задержание русскоязычных журналистов порталов Sputnik Латвия и Baltnews в Латвии является карательной акцией, обвинения против них сфабрикованы. Соответствующее заявление распространил департамент информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Дипломаты отметили, что задержание сотрудников изданий — это "вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений".
Подчеркивается, что предъявленные журналистам обвинения в нарушении санкций Евросоюза по статье 84 уголовного кодекса Латвии категорически неприемлемы, так как указанные санкции носят персональный характер в отношении лиц, коими задержанные сотрудники СМИ не являются.
Россия, подчеркнули в ведомстве, рассчитывает на адекватную оценку задержания журналистов в Латвии со стороны ЕС.
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
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Обыски и допросы

В четверг стало известно, что сотрудникам порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза, после допросов у них взяли подписку о невыезде и провели обыски. У журналистов также конфисковали технику и средства связи.
Сотрудников СМИ обвиняют по статье 84 Уголовного кодекса страны, им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения. По версии Латвии, Литвы и Эстонии, на МИА "Россия сегодня" распространяются персональные санкции Евросоюза, наложенные на генерального директора агентства Дмитрия Киселева в 2014 году", — говорится в сообщении Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир - РИА Новости, 1920, 02.07.2020
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Один из задержанных журналистов Андрей Яковлев сообщил в Facebook, что допрос, который устроила Служба государственной безопасности Латвии, занял восемь часов. По его словам, несколько месяцев назад в отношении него было заведено уголовное дело. Он отметил, что СГБ возбудило уголовное дело из-за его сотрудничества с МИА "Россия сегодня".
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия.
"В Латвии на сотрудничавших с нами журналистов заведены уголовные дела. За сотрудничество с нами, разумеется. Обыски. Подписка о неразглашении. Часть из них не выходит на связь. Надеюсь, Родина найдет, чем ответить", - написала она в Telegram.

Запрет на вещание

Аналогичная ситуация сложилась в прошлом году в Эстонии, где запретили деятельность агентства Sputnik.
Кроме того, в Литве запретили трансляцию пяти телеканалов RT, в Латвии — семи телеканалов. Представитель МИД Мария Захарова назвала запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии возмутительным и неправомочным шагом.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
8 июля, 21:28
Симоньян отреагировала на запрет пяти телеканалов RT в Литве
 
РоссияSputnik ЛатвияМария ЗахароваЕвросоюзМаргарита СимоньянЭстонияЛатвияВ мире
 
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