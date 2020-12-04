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https://ria.ru/20201204/kurentzis-1587535577.html
Теодор Курентзис, musicAeterna и Sony выпустили проект "Фрагменты"
Теодор Курентзис, musicAeterna и Sony выпустили проект "Фрагменты"
Теодор Курентзис и musicAeterna представили первую запись цикла "Фрагменты" (новый совместный проект с Sony Classical) — отрывки из оперы "Травиата" Джузеппе... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:23
2020-12-04T11:23
культура
музыка
новости культуры
джузеппе верди
теодор курентзис
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Теодор Курентзис и musicAeterna представили первую запись цикла "Фрагменты" (новый совместный проект с Sony Classical) — отрывки из оперы "Травиата" Джузеппе Верди, сообщает пресс-служба.Премьера состоялась 4 декабря в 11:00 на YouTube-канале дирижера. "Фрагменты" — серия аудио- и видеозаписей сцен из опер разных композиторов. Дирижер и оркестр записывали их во время карантина в домашней резиденции MusicAeterna – Доме радио в Санкт-Петербурге. У каждой сцены свое визуальное воплощение. Так, над первой записью цикла оркестр musicAeterna работал совместно с командой видеохудожников из Санкт-Петербурга NOIR films."Это проект, о котором я мечтал долгое время… создавать оперы, когда достаточно времени, чтобы делать именно ту музыку, которую я хочу. Чтобы заботиться только об истинной сути произведения, а не о том, как лихорадочно сделать его за три дня. Этот проект — подборка фрагментов, сцен из различных опер. Мы ставили перед собой цель восстановить утраченную красоту, обилие ароматов и красок, которые были принесены в жертву мейнстриму и музыкальной индустрии", — рассказал Теодор Курентзис, художественный руководитель musicAeterna. Первая запись — прелюдия к третьему акту и знаменитая ария Виолетты "Addiodelpassato beisogniridenti" из "Травиаты" Джузеппе Верди. Арию исполнила Надежда Павлова, ставшая известной на международном уровне после исполнения партии Виолетты в совместной постановке Роберта Уилсона и Теодора Курентзиса в 2016 году. Партии Аннины и Доктора исполнили солисты хора musicAeterna Юлия Сайфульмулюкова и Виктор Шаповалов. Следующие записи будут представлены в течение 2021 года.
https://ria.ru/20201203/kurentzis-1587551695.html
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РИА Новости
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60
музыка, новости культуры, джузеппе верди, теодор курентзис

Теодор Курентзис, musicAeterna и Sony выпустили проект "Фрагменты"

11:23 04.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Теодор Курентзис и musicAeterna представили первую запись цикла "Фрагменты" (новый совместный проект с Sony Classical) — отрывки из оперы "Травиата" Джузеппе Верди, сообщает пресс-служба.
Премьера состоялась 4 декабря в 11:00 на YouTube-канале дирижера.
"Фрагменты" — серия аудио- и видеозаписей сцен из опер разных композиторов. Дирижер и оркестр записывали их во время карантина в домашней резиденции MusicAeterna – Доме радио в Санкт-Петербурге.
У каждой сцены свое визуальное воплощение. Так, над первой записью цикла оркестр musicAeterna работал совместно с командой видеохудожников из Санкт-Петербурга NOIR films.
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"Это проект, о котором я мечтал долгое время… создавать оперы, когда достаточно времени, чтобы делать именно ту музыку, которую я хочу. Чтобы заботиться только об истинной сути произведения, а не о том, как лихорадочно сделать его за три дня. Этот проект — подборка фрагментов, сцен из различных опер. Мы ставили перед собой цель восстановить утраченную красоту, обилие ароматов и красок, которые были принесены в жертву мейнстриму и музыкальной индустрии", — рассказал Теодор Курентзис, художественный руководитель musicAeterna.
Первая запись — прелюдия к третьему акту и знаменитая ария Виолетты "Addiodelpassato beisogniridenti" из "Травиаты" Джузеппе Верди. Арию исполнила Надежда Павлова, ставшая известной на международном уровне после исполнения партии Виолетты в совместной постановке Роберта Уилсона и Теодора Курентзиса в 2016 году. Партии Аннины и Доктора исполнили солисты хора musicAeterna Юлия Сайфульмулюкова и Виктор Шаповалов.
Следующие записи будут представлены в течение 2021 года.
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КультураМузыкаНовости культурыДжузеппе ВердиТеодор Курентзис
 
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