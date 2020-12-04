https://ria.ru/20201204/krym-1587688489.html
В Крыму в ближайшие дни ожидается сильный ветер
В Крыму в ближайшие дни ожидается сильный ветер
Сильный ветер ожидается в Крыму в ближайшие дни, населению необходимо соблюдать меры безопасности при непогоде, заявил министр чрезвычайных ситуаций республики... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:49
2020-12-04T17:49
2020-12-04T17:49
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сильный ветер ожидается в Крыму в ближайшие дни, населению необходимо соблюдать меры безопасности при непогоде, заявил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов."На территории Республики Крым 6, 7, 8 декабря ожидается ветер с порывами 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду", — сказал он.Согласно прогнозам, есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций."Кроме этого, сильные порывы ветра всегда являются фактором, ускоряющим распространение огня и осложняющим тушение пожаров", — отметил чиновник и призвал население соблюдать меры безопасности.
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туризм, новости - туризм, республика крым
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сильный ветер ожидается в Крыму в ближайшие дни, населению необходимо соблюдать меры безопасности при непогоде, заявил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"На территории Республики Крым 6, 7, 8 декабря ожидается ветер с порывами 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду", — сказал он.
Согласно прогнозам, есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.
"Кроме этого, сильные порывы ветра всегда являются фактором, ускоряющим распространение огня и осложняющим тушение пожаров", — отметил чиновник и призвал население соблюдать меры безопасности.