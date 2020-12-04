https://ria.ru/20201204/krym-1587688489.html

В Крыму в ближайшие дни ожидается сильный ветер

В Крыму в ближайшие дни ожидается сильный ветер

Сильный ветер ожидается в Крыму в ближайшие дни, населению необходимо соблюдать меры безопасности при непогоде, заявил министр чрезвычайных ситуаций республики... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T17:49

2020-12-04T17:49

2020-12-04T17:49

туризм

туризм

новости - туризм

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148098/72/1480987285_0:151:3107:1899_1400x0_80_0_0_e0ef14669f98ca34587ed2ac1a48ae31.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сильный ветер ожидается в Крыму в ближайшие дни, населению необходимо соблюдать меры безопасности при непогоде, заявил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов."На территории Республики Крым 6, 7, 8 декабря ожидается ветер с порывами 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду", — сказал он.Согласно прогнозам, есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций."Кроме этого, сильные порывы ветра всегда являются фактором, ускоряющим распространение огня и осложняющим тушение пожаров", — отметил чиновник и призвал население соблюдать меры безопасности.

https://ria.ru/20201204/krym-1587617586.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, республика крым