https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587665716.html

В Подмосковье заработал единый номер 122 по вопросам коронавируса

В Подмосковье заработал единый номер 122 по вопросам коронавируса

Бесплатная горячая линия по вопросам коронавируса заработала в Московской области, по короткому номеру 122 жители региона могут вызвать врача на дом, оформить... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:46

2020-12-04T13:46

2020-12-04T13:58

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московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Бесплатная горячая линия по вопросам коронавируса заработала в Московской области, по короткому номеру 122 жители региона могут вызвать врача на дом, оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Президент поставил задачу – сделать так, чтобы людям было максимально просто дозвониться до медучреждений в этот сложный для нас всех период пандемии. Мы запустили короткий номер 122, по которому жители смогут вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус, дистанционно оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, узнать о соцвыплатах или доставке продуктов и лекарств. Нам важно помочь каждому", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.В перспективе номер 122 сможет использоваться жителями Подмосковья для записи в МФЦ, отметили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586611676.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество