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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587665716.html
В Подмосковье заработал единый номер 122 по вопросам коронавируса
В Подмосковье заработал единый номер 122 по вопросам коронавируса
Бесплатная горячая линия по вопросам коронавируса заработала в Московской области, по короткому номеру 122 жители региона могут вызвать врача на дом, оформить... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:46
2020-12-04T13:58
новости подмосковья
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Бесплатная горячая линия по вопросам коронавируса заработала в Московской области, по короткому номеру 122 жители региона могут вызвать врача на дом, оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Президент поставил задачу – сделать так, чтобы людям было максимально просто дозвониться до медучреждений в этот сложный для нас всех период пандемии. Мы запустили короткий номер 122, по которому жители смогут вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус, дистанционно оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, узнать о соцвыплатах или доставке продуктов и лекарств. Нам важно помочь каждому", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.В перспективе номер 122 сможет использоваться жителями Подмосковья для записи в МФЦ, отметили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье заработал единый номер 122 по вопросам коронавируса

13:46 04.12.2020 (обновлено: 13:58 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Бесплатная горячая линия по вопросам коронавируса заработала в Московской области, по короткому номеру 122 жители региона могут вызвать врача на дом, оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Президент поставил задачу – сделать так, чтобы людям было максимально просто дозвониться до медучреждений в этот сложный для нас всех период пандемии. Мы запустили короткий номер 122, по которому жители смогут вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус, дистанционно оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, узнать о соцвыплатах или доставке продуктов и лекарств. Нам важно помочь каждому", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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В перспективе номер 122 сможет использоваться жителями Подмосковья для записи в МФЦ, отметили в пресс-службе.
"В настоящее время также можно получить информацию о выплатах медработникам, уточнить график работы образовательных учреждений, получить предварительную консультацию медицинского специалиста по вопросам, связанным с COVID-19", - уточнил министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар, которого цитирует пресс-служба.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Новости ПодмосковьяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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