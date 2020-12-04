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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587627845.html
В России за сутки умерли 569 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 569 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 569 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 42 176, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:03
2020-12-04T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 569 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 42 176, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 569 летальных случаев... За весь период по России умерло 42 176 человек", - говорится в сообщении.Добавляется, что в Москве подтверждены 77 смертей, в Санкт-Петербурге - 57, в Подмосковье - 33.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В России за сутки умерли 569 пациентов с коронавирусом

11:03 04.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 569 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 42 176, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 569 летальных случаев... За весь период по России умерло 42 176 человек", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в Москве подтверждены 77 смертей, в Санкт-Петербурге - 57, в Подмосковье - 33.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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