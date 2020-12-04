https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587627697.html
В России за сутки выписали 28 901 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 28 901 человека после COVID-19
За сутки в РФ выписан 28 901 человек после COVID-19, за все время - 1 888 752, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:02
2020-12-04T11:02
2020-12-04T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586741351_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_be29aa1381baa4d90ba413492e5e11be.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписан 28 901 человек после COVID-19, за все время - 1 888 752, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 28 901 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 888 752", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586741351_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_befceaa930865a61970ed3e5fbfc99ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество