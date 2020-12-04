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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587627697.html
В России за сутки выписали 28 901 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 28 901 человека после COVID-19
За сутки в РФ выписан 28 901 человек после COVID-19, за все время - 1 888 752, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:02
2020-12-04T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписан 28 901 человек после COVID-19, за все время - 1 888 752, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 28 901 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 888 752", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

В России за сутки выписали 28 901 человека после COVID-19

11:02 04.12.2020
 
© РИА НовостиМедицинские работники транспортируют пациента в "красную зону" госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работники транспортируют пациента в красную зону госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписан 28 901 человек после COVID-19, за все время - 1 888 752, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 28 901 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 888 752", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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