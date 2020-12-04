https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587627697.html

В России за сутки выписали 28 901 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 28 901 человека после COVID-19

За сутки в РФ выписан 28 901 человек после COVID-19, за все время - 1 888 752, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:02

2020-12-04T11:02

2020-12-04T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписан 28 901 человек после COVID-19, за все время - 1 888 752, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 28 901 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 888 752", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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