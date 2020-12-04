https://ria.ru/20201204/konkurs-1587667929.html

Финал III конкурса индустриальных инноваций КНР-РФ проходит онлайн

Финал III конкурса индустриальных инноваций КНР-РФ проходит онлайн

В Сиане и Москве 4 декабря по видеосвязи проходят финалы 3-го Китайско-российского конкурса индустриальных инноваций. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:58

2020-12-04T13:58

2020-12-04T13:58

россия-китай: главное

китай

технологии

экономика

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МОСКВА, 4 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". В Сиане и Москве 4 декабря по видеосвязи проходят финалы 3-го Китайско-российского конкурса индустриальных инноваций. В финал вошли 28 проектов из Китая и России, охватывающие такие области, как искусственный интеллект, большие данные, электронная информация и аварийная промышленность.Конкурс проводится под руководством Министерства промышленности и информационных технологий Китая, Министерства промышленности и торговли России.

https://ria.ru/20201204/ekonomika-1587666942.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, технологии, экономика