https://ria.ru/20201204/konkurs-1587667929.html
Финал III конкурса индустриальных инноваций КНР-РФ проходит онлайн
Финал III конкурса индустриальных инноваций КНР-РФ проходит онлайн
В Сиане и Москве 4 декабря по видеосвязи проходят финалы 3-го Китайско-российского конкурса индустриальных инноваций. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:58
2020-12-04T13:58
2020-12-04T13:58
россия-китай: главное
китай
технологии
экономика
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МОСКВА, 4 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". В Сиане и Москве 4 декабря по видеосвязи проходят финалы 3-го Китайско-российского конкурса индустриальных инноваций. В финал вошли 28 проектов из Китая и России, охватывающие такие области, как искусственный интеллект, большие данные, электронная информация и аварийная промышленность.Конкурс проводится под руководством Министерства промышленности и информационных технологий Китая, Министерства промышленности и торговли России.
https://ria.ru/20201204/ekonomika-1587666942.html
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китай, технологии, экономика