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Туризм
https://ria.ru/20201204/islandiya-1587645108.html
Переболевших COVID-19 европейцев пустят в Исландию без тестов и карантина
Переболевших COVID-19 европейцев пустят в Исландию без тестов и карантина
Туристы, приезжающие в Исландию, смогут не выполнять требования по соблюдению карантина и тестированию, если докажут, что они уже болели COVID-19 и выздоровели, РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:34
2020-12-04T12:34
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Туристы, приезжающие в Исландию, смогут не выполнять требования по соблюдению карантина и тестированию, если докажут, что они уже болели COVID-19 и выздоровели, сообщает АТОР. Согласно действующим условиям, граждане третьих стран, приезжающие в Исландию, помещаются в изоляцию на 14 дней или проходят проверку на границе (у путешественника берут два теста, в промежутке между которыми он находится в карантине). Также туристы должны зарегистрироваться на сайте covid.is.С 10 декабря путешественники, которые уже перенесли "ковид", смогут въехать без карантина. Но это послабление касается пока только граждан государств Европы (точнее — стран ЕС или ЕЭЗ). Для подтверждения того, что они уже переболели коронавирусом им нужно предоставить положительный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2 / COVID-19, полученный не менее 14 дней назад, тест на антитела.Последний должен быть получен в европейской лаборатории или подтвержден в эпидемиологических службах Исландии. При этом экспресс-тесты или выборочные анализы (e.RDT), которые измеряют антигены или антитела, не принимаются.Справки могут быть в бумажном или электронном виде. Пограничники оценивают действительность документа и при необходимости вызывают представителя эпидемиологической службы (медицинского работника), который принимает окончательное решение.Но Россия пока остается для Исландии страной с повышенным риском распространения COVID-19, визы туда у нас не выдаются.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, исландия, европа

Переболевших COVID-19 европейцев пустят в Исландию без тестов и карантина

12:34 04.12.2020
 
CC BY-SA 3.0 / Илья Григорик / Водопад Гьяйн в Исландии
Водопад Гьяйн в Исландии - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
CC BY-SA 3.0 / Илья Григорик /
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Туристы, приезжающие в Исландию, смогут не выполнять требования по соблюдению карантина и тестированию, если докажут, что они уже болели COVID-19 и выздоровели, сообщает АТОР.
Согласно действующим условиям, граждане третьих стран, приезжающие в Исландию, помещаются в изоляцию на 14 дней или проходят проверку на границе (у путешественника берут два теста, в промежутке между которыми он находится в карантине). Также туристы должны зарегистрироваться на сайте covid.is.
С 10 декабря путешественники, которые уже перенесли "ковид", смогут въехать без карантина. Но это послабление касается пока только граждан государств Европы (точнее — стран ЕС или ЕЭЗ). Для подтверждения того, что они уже переболели коронавирусом им нужно предоставить положительный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2 / COVID-19, полученный не менее 14 дней назад, тест на антитела.
Последний должен быть получен в европейской лаборатории или подтвержден в эпидемиологических службах Исландии. При этом экспресс-тесты или выборочные анализы (e.RDT), которые измеряют антигены или антитела, не принимаются.
Справки могут быть в бумажном или электронном виде. Пограничники оценивают действительность документа и при необходимости вызывают представителя эпидемиологической службы (медицинского работника), который принимает окончательное решение.
Но Россия пока остается для Исландии страной с повышенным риском распространения COVID-19, визы туда у нас не выдаются.
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