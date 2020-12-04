Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20201204/investitsii-1587720819.html
Воронежская экономика получит около 14 миллиардов рублей новых инвестиций
Воронежская экономика получит около 14 миллиардов рублей новых инвестиций
Депутаты Воронежской областной думы одобрили включение в перечень особо значимых инвестиционных проектов Воронежской области три новых проекта с общим объемом... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:39
2020-12-04T21:20
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
таловский район
лискинский район
аннинский район
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587757851_0:30:2649:1520_1400x0_80_0_0_d0182b5c758bc0d22d3c9a21bb957df0.jpg
ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы одобрили включение в перечень особо значимых инвестиционных проектов Воронежской области три новых проекта с общим объемом инвестиций около 14 миллиардов рублей, сообщает в пятницу заксобрание региона.На пятом заседании Воронежской областной думы депутаты внесли очередные изменения в приложение к закону "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области".Парламентарии согласовали включение в перечень особо значимых трех новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 14 миллиардов рублей. Это строительство завода по производству молочной продукции, сыров, сливочного масла в Лискинском районе со сроком реализации до 2028 года и объемом инвестиций около 1,2 миллиарда рублей, модернизация молочного завода в Аннинском районе со сроком реализации до 2033 года и объемом инвестиций 1,8 миллиарда рублей. Также к особо значимым проектам отнесено строительство свиноводческого комплекса в Калачеевском, Новохопёрском и Таловском районах со сроком реализации до 2028 года и объемом инвестиций почти 11 миллиардов рублей."Реализация всех этих инвестпроектов позволит дополнительно создать почти 560 рабочих мест и обеспечить поступление дополнительных налоговых платежей в бюджет области в размере более 2 миллиардов рублей", – сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Еще четыре инвестиционных проекта в сфере агропромышленного производства были исключены из реестра в связи с завершением срока реализации. Благодаря им создано 583 рабочих места, платежи в бюджет составили более 500 миллионов рублей."Сегодня региональное законодательство направлено на повышение инвестиционной активности и привлекательности Воронежской области, создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, привлечение и поддержку частных инвестиций. Благодаря этому объем инвестиций в основной капитал в регионе увеличился с 265 миллиардов рублей в 2015 году до 298 миллиардов рублей в 2019 году, а за 5 лет совокупный объем вложений в экономику области достиг 1,4 триллиона рублей", – отметил Владимир Нетёсов.
https://ria.ru/20200825/voronezh-1576270444.html
https://ria.ru/20201021/agrarii-1580902939.html
таловский район
лискинский район
аннинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587757851_294:0:2649:1766_1400x0_80_0_0_e03c18cb2f6192ca35f2086e084b3e53.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир нетесов, воронежская областная дума, таловский район, лискинский район, аннинский район, экономика

Воронежская экономика получит около 14 миллиардов рублей новых инвестиций

17:39 04.12.2020 (обновлено: 21:20 04.12.2020)
 
© Фото : Пресс-служба Воронежской областной думыПредседатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : Пресс-служба Воронежской областной думы
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы одобрили включение в перечень особо значимых инвестиционных проектов Воронежской области три новых проекта с общим объемом инвестиций около 14 миллиардов рублей, сообщает в пятницу заксобрание региона.
На пятом заседании Воронежской областной думы депутаты внесли очередные изменения в приложение к закону "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области".
Парламентарии согласовали включение в перечень особо значимых трех новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 14 миллиардов рублей. Это строительство завода по производству молочной продукции, сыров, сливочного масла в Лискинском районе со сроком реализации до 2028 года и объемом инвестиций около 1,2 миллиарда рублей, модернизация молочного завода в Аннинском районе со сроком реализации до 2033 года и объемом инвестиций 1,8 миллиарда рублей. Также к особо значимым проектам отнесено строительство свиноводческого комплекса в Калачеевском, Новохопёрском и Таловском районах со сроком реализации до 2028 года и объемом инвестиций почти 11 миллиардов рублей.
"Реализация всех этих инвестпроектов позволит дополнительно создать почти 560 рабочих мест и обеспечить поступление дополнительных налоговых платежей в бюджет области в размере более 2 миллиардов рублей", – сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Заседание Областной Думы Воронежской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 09:45Воронежская область
В Воронежскую область за 5 лет вложено 1,5 трлн рублей частных инвестиций
Еще четыре инвестиционных проекта в сфере агропромышленного производства были исключены из реестра в связи с завершением срока реализации. Благодаря им создано 583 рабочих места, платежи в бюджет составили более 500 миллионов рублей.
"Сегодня региональное законодательство направлено на повышение инвестиционной активности и привлекательности Воронежской области, создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, привлечение и поддержку частных инвестиций. Благодаря этому объем инвестиций в основной капитал в регионе увеличился с 265 миллиардов рублей в 2015 году до 298 миллиардов рублей в 2019 году, а за 5 лет совокупный объем вложений в экономику области достиг 1,4 триллиона рублей", – отметил Владимир Нетёсов.

Другие новости региона читайте здесь>>

Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 20:50Воронежская область
Воронежские аграрии вывели регион в число лидеров в стране
 
Воронежская областьВладимир НетесовВоронежская областная ДумаТаловский районЛискинский районАннинский районЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Капсула с грунтом c астероида отделилась от японского зонда "Хаябуса-2"
08:34Врач рекомендовала после прививки от COVID-19 воздержаться от нагрузок
08:22Врач рассказала о возможной реакции после вакцинации от коронавируса
08:15В Москве началась вакцинация от коронавируса
08:12Весь обесточенный циклоном остров Русский подключили к электроснабжению
08:11Прививка от COVID-19 не отменяет необходимость масок, заявил врач
07:58Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление 3:18
07:25Стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2"
07:09Пистолет Шона Коннери в роли Бонда продали за четверть миллиона долларов
06:40США остановили пять программ культурного обмена с Китаем
06:33Эксперт объяснил отличия повторного заражения коронавирусом от рецидива
06:28На Украине разразился скандал из-за медали "75 лет Победы"
06:23Врач рассказала, кому могут отказать в вакцинации от COVID-19 в Москве
06:07Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день
06:03Милонов предложил приравнять "веселящий газ" к наркотикам
05:33"Допрыгались": болгары высказались о стрельбе на границе России и Украины
05:07В селе под Красноярском пытались поджечь отдел полиции
05:04Российские саперы начали разминирование в районе Ходжалы в Карабахе
04:43Раскрыта опасность чеснока
04:13Сенатор предложил давать отгул после вакцинации от COVID-19
Лента новостейМолния