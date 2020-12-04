https://ria.ru/20201204/investitsii-1587720819.html

Воронежская экономика получит около 14 миллиардов рублей новых инвестиций

Воронежская экономика получит около 14 миллиардов рублей новых инвестиций

Депутаты Воронежской областной думы одобрили включение в перечень особо значимых инвестиционных проектов Воронежской области три новых проекта с общим объемом... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T17:39

2020-12-04T17:39

2020-12-04T21:20

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

таловский район

лискинский район

аннинский район

экономика

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ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы одобрили включение в перечень особо значимых инвестиционных проектов Воронежской области три новых проекта с общим объемом инвестиций около 14 миллиардов рублей, сообщает в пятницу заксобрание региона.На пятом заседании Воронежской областной думы депутаты внесли очередные изменения в приложение к закону "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области".Парламентарии согласовали включение в перечень особо значимых трех новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 14 миллиардов рублей. Это строительство завода по производству молочной продукции, сыров, сливочного масла в Лискинском районе со сроком реализации до 2028 года и объемом инвестиций около 1,2 миллиарда рублей, модернизация молочного завода в Аннинском районе со сроком реализации до 2033 года и объемом инвестиций 1,8 миллиарда рублей. Также к особо значимым проектам отнесено строительство свиноводческого комплекса в Калачеевском, Новохопёрском и Таловском районах со сроком реализации до 2028 года и объемом инвестиций почти 11 миллиардов рублей."Реализация всех этих инвестпроектов позволит дополнительно создать почти 560 рабочих мест и обеспечить поступление дополнительных налоговых платежей в бюджет области в размере более 2 миллиардов рублей", – сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Еще четыре инвестиционных проекта в сфере агропромышленного производства были исключены из реестра в связи с завершением срока реализации. Благодаря им создано 583 рабочих места, платежи в бюджет составили более 500 миллионов рублей."Сегодня региональное законодательство направлено на повышение инвестиционной активности и привлекательности Воронежской области, создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, привлечение и поддержку частных инвестиций. Благодаря этому объем инвестиций в основной капитал в регионе увеличился с 265 миллиардов рублей в 2015 году до 298 миллиардов рублей в 2019 году, а за 5 лет совокупный объем вложений в экономику области достиг 1,4 триллиона рублей", – отметил Владимир Нетёсов.

https://ria.ru/20200825/voronezh-1576270444.html

https://ria.ru/20201021/agrarii-1580902939.html

таловский район

лискинский район

аннинский район

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владимир нетесов, воронежская областная дума, таловский район, лискинский район, аннинский район, экономика