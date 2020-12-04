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Минэкономразвития спрогнозировало ускорение инфляции к концу года
Минэкономразвития спрогнозировало ускорение инфляции к концу года
Инфляция в России по итогам текущего года составит 4,6-4,8%, в декабре она ожидается в диапазоне 0,6-0,7%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T20:31
2020-12-04T20:31
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года составит 4,6-4,8%, в декабре она ожидается в диапазоне 0,6-0,7%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".В базовом варианте прогноза, подготовленном Минэкономразвития в сентябре, министерство прогнозировало инфляцию по итогам 2020 года на уровне 3,8%. По прогнозу Банка России, инфляция по итогам года ожидается в интервале 3,9-4,2%, в следующем году - на уровне 3,5-4%, а затем будет вблизи целевого уровня в 4%.В 2019 году инфляция в России составила 3%, в 2018 - 4,3%. Исторический минимум в 2,5% был зафиксирован в 2017 году. В 2016 году цены выросли на 5,4% после двух лет, когда рост цен по итогам года превышал 10%.По данным Росстата, инфляция в РФ в ноябре составила 0,7% против 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении - ускорилась до 4,42% с октябрьских 3,99%, за 11 месяцев она составила 4,1%."По оценке Минэкономразвития России, в декабре рост цен будет находиться в диапазоне 0,6–0,7% месяц к месяцу, а по итогам года инфляция составит 4,6–4,8% год к году", - отмечается в обзоре.Как следует из обзора министерства, основной вклад в увеличение темпов инфляции в ноябре внесли продовольственные товары."В ноябре продолжился рост мировых цен на сельскохозяйственные товары, который, в совокупности с произошедшим ослаблением рубля, продолжил оказывать повышательное давление на продовольственную инфляцию. В результате темпы роста цен на товары, чувствительные к мировым ценам, – сахар, масло подсолнечное, муку, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо птицы, яйца – сохранялись на повышенном уровне", - указывают авторы доклада.Кроме того, значительный вклад в продовольственную инфляцию в ноябре внесло сезонное удорожание плодоовощной продукции. В непродовольственном сегменте сказывается эффект переноса валютного курса, говорится в документе. "Как и в октябре, повышенные темпы роста цен наблюдаются по товарам со значительной импортной составляющей (легковые автомобили, бытовая химия, электро- и бытовые приборы)", - отметили в министерстве."В декабре сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать наметившаяся со второй половины ноября стабилизация на валютном рынке. Вместе с тем ценовая ситуация в продовольственном сегменте будет во многом определяться конъюнктурой мировых рынков сельскохозяйственной продукции", - полагает замминистра экономического развития Полина Крючкова.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика

Минэкономразвития спрогнозировало ускорение инфляции к концу года

20:31 04.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года составит 4,6-4,8%, в декабре она ожидается в диапазоне 0,6-0,7%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".
В базовом варианте прогноза, подготовленном Минэкономразвития в сентябре, министерство прогнозировало инфляцию по итогам 2020 года на уровне 3,8%. По прогнозу Банка России, инфляция по итогам года ожидается в интервале 3,9-4,2%, в следующем году - на уровне 3,5-4%, а затем будет вблизи целевого уровня в 4%.
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В 2019 году инфляция в России составила 3%, в 2018 - 4,3%. Исторический минимум в 2,5% был зафиксирован в 2017 году. В 2016 году цены выросли на 5,4% после двух лет, когда рост цен по итогам года превышал 10%.
По данным Росстата, инфляция в РФ в ноябре составила 0,7% против 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении - ускорилась до 4,42% с октябрьских 3,99%, за 11 месяцев она составила 4,1%.
"По оценке Минэкономразвития России, в декабре рост цен будет находиться в диапазоне 0,6–0,7% месяц к месяцу, а по итогам года инфляция составит 4,6–4,8% год к году", - отмечается в обзоре.
Как следует из обзора министерства, основной вклад в увеличение темпов инфляции в ноябре внесли продовольственные товары.
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"В ноябре продолжился рост мировых цен на сельскохозяйственные товары, который, в совокупности с произошедшим ослаблением рубля, продолжил оказывать повышательное давление на продовольственную инфляцию. В результате темпы роста цен на товары, чувствительные к мировым ценам, – сахар, масло подсолнечное, муку, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо птицы, яйца – сохранялись на повышенном уровне", - указывают авторы доклада.
Кроме того, значительный вклад в продовольственную инфляцию в ноябре внесло сезонное удорожание плодоовощной продукции. В непродовольственном сегменте сказывается эффект переноса валютного курса, говорится в документе. "Как и в октябре, повышенные темпы роста цен наблюдаются по товарам со значительной импортной составляющей (легковые автомобили, бытовая химия, электро- и бытовые приборы)", - отметили в министерстве.
"В декабре сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать наметившаяся со второй половины ноября стабилизация на валютном рынке. Вместе с тем ценовая ситуация в продовольственном сегменте будет во многом определяться конъюнктурой мировых рынков сельскохозяйственной продукции", - полагает замминистра экономического развития Полина Крючкова.
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
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