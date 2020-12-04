Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201204/gosupravlenie-1587695618.html
Путин рассказал о роли искусственного интеллекта в госуправлении
Путин рассказал о роли искусственного интеллекта в госуправлении
Роль и значение искусственного интеллекта в госуправлении будут возрастать, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:41
2020-12-04T15:45
сбербанк россии
технологии
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587514461_0:139:3072:1866_1400x0_80_0_0_5533baaf4c908762332295d23818535e.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Роль и значение искусственного интеллекта в госуправлении будут возрастать, считает президент РФ Владимир Путин."Без всякого сомнения, искусственный интеллект, он может быть хорошим подспорьем, хорошим помощником. Учителем любого человека и для государства в том числе. Может быть инструктором. Может быть ассистентом. И роль и значение искусственного интеллекта в государственном управлении, безусловно, будет возрастать" - сказал он на конференции Сбербанка "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".
https://ria.ru/20201204/putin-1587693179.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587514461_71:0:2802:2048_1400x0_80_0_0_9c2dc83d4f3ff818a54363fe70fcaf05.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбербанк россии, технологии, общество, россия, владимир путин

Путин рассказал о роли искусственного интеллекта в госуправлении

15:41 04.12.2020 (обновлено: 15:45 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Роль и значение искусственного интеллекта в госуправлении будут возрастать, считает президент РФ Владимир Путин.
"Без всякого сомнения, искусственный интеллект, он может быть хорошим подспорьем, хорошим помощником. Учителем любого человека и для государства в том числе. Может быть инструктором. Может быть ассистентом. И роль и значение искусственного интеллекта в государственном управлении, безусловно, будет возрастать" - сказал он на конференции Сбербанка "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".
Путин ответил виртуальному ассистенту, может ли искусственный интеллект стать президентом - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
15:30
Путин рассказал, может ли искусственный интеллект стать президентом
 
Сбербанк РоссииТехнологииОбществоРоссияВладимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:15Католическая церковь в Англии не считает вакцину от COVID-19 грехом
17:12Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
16:35В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
16:34РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"
16:34Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии
16:31Токаев предположил, что в будущем машины с ИИ захотят выбрать президента
16:26В Ватикане продлили срок закрытия музеев из-за коронавируса
16:25Жириновский предложил ввести тотальный запрет на "трэш-стримы"
16:22В Москве выявили торговцев поддельными справками об отсутствии COVID-19
Лента новостейМолния