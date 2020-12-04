https://ria.ru/20201204/gosupravlenie-1587695618.html
Путин рассказал о роли искусственного интеллекта в госуправлении
Путин рассказал о роли искусственного интеллекта в госуправлении
Роль и значение искусственного интеллекта в госуправлении будут возрастать, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:41
2020-12-04T15:41
2020-12-04T15:45
сбербанк россии
технологии
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Роль и значение искусственного интеллекта в госуправлении будут возрастать, считает президент РФ Владимир Путин."Без всякого сомнения, искусственный интеллект, он может быть хорошим подспорьем, хорошим помощником. Учителем любого человека и для государства в том числе. Может быть инструктором. Может быть ассистентом. И роль и значение искусственного интеллекта в государственном управлении, безусловно, будет возрастать" - сказал он на конференции Сбербанка "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".
https://ria.ru/20201204/putin-1587693179.html
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сбербанк россии, технологии, общество, россия, владимир путин