https://ria.ru/20201204/gosupravlenie-1587695618.html

Путин рассказал о роли искусственного интеллекта в госуправлении

Путин рассказал о роли искусственного интеллекта в госуправлении

Роль и значение искусственного интеллекта в госуправлении будут возрастать, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:41

2020-12-04T15:41

2020-12-04T15:45

сбербанк россии

технологии

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Роль и значение искусственного интеллекта в госуправлении будут возрастать, считает президент РФ Владимир Путин."Без всякого сомнения, искусственный интеллект, он может быть хорошим подспорьем, хорошим помощником. Учителем любого человека и для государства в том числе. Может быть инструктором. Может быть ассистентом. И роль и значение искусственного интеллекта в государственном управлении, безусловно, будет возрастать" - сказал он на конференции Сбербанка "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".

https://ria.ru/20201204/putin-1587693179.html

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сбербанк россии, технологии, общество, россия, владимир путин