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В Москве за сутки госпитализировали 1300 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1300 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве госпитализировано 1,3 тысячи пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 451 человек, сообщает в пятницу столичный... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:14
2020-12-04T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1,3 тысячи пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 451 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтверждено 6868 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1,3 тысячи пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 451 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 11,3% среди заболевших - дети, 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% – от 46 до 65 лет, еще 11,1% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В Москве за сутки госпитализировали 1300 пациентов с коронавирусом

11:14 04.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковМедицинские работники и пациент в операционной ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники и пациент в операционной ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1,3 тысячи пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 451 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 6868 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1,3 тысячи пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 451 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 11,3% среди заболевших - дети, 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% – от 46 до 65 лет, еще 11,1% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
 
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