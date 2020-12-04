https://ria.ru/20201204/gazifikatsiya-1587669229.html

На программу газификации Верхневолжья выделят 23,5 млрд рублей

На программу газификации Верхневолжья выделят 23,5 млрд рублей

Реализация пятилетней программы подписанной властями Тверской области и "Газпромом" позволит повысить уровень газификации региона с 66 до 76 процентов, отмечает РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:02

2020-12-04T14:02

2020-12-04T15:39

тверская область

жкх

игорь руденя

газпром

тверская область

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ТВЕРЬ, 4 дек – РИА Новости. Реализация пятилетней программы подписанной властями Тверской области и "Газпромом" позволит повысить уровень газификации региона с 66 до 76 процентов, отмечает пресс-служба областного правительства.Общий объем финансирования программы составит порядка 23,5 миллиарда рублей. Из них 15,9 миллиарда рублей – инвестиции компании "Газпром", свыше 7,6 миллиарда рублей – вклад Тверской области."Приоритеты для нас – нелидовское направление, северо-восток, а также модернизация уже имеющейся газотранспортной системы. Все должно идти в связке с укреплением платежной дисциплины", – сообщил журналистам губернатор области Игорь Руденя. По информации пресс-службы, на следующем этапе - до 2030 года - планируется завершить газификацию населённых пунктов Тверской области и обеспечить газом в общей сложности свыше 1,2 миллиона человек. Всего планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, 1 100 километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений.

https://ria.ru/20201125/territoriya-1586281985.html

тверская область

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жкх, игорь руденя, газпром, тверская область