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Тверская область
https://ria.ru/20201204/gazifikatsiya-1587669229.html
На программу газификации Верхневолжья выделят 23,5 млрд рублей
На программу газификации Верхневолжья выделят 23,5 млрд рублей
Реализация пятилетней программы подписанной властями Тверской области и "Газпромом" позволит повысить уровень газификации региона с 66 до 76 процентов, отмечает РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:02
2020-12-04T15:39
тверская область
жкх
игорь руденя
газпром
тверская область
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ТВЕРЬ, 4 дек – РИА Новости. Реализация пятилетней программы подписанной властями Тверской области и "Газпромом" позволит повысить уровень газификации региона с 66 до 76 процентов, отмечает пресс-служба областного правительства.Общий объем финансирования программы составит порядка 23,5 миллиарда рублей. Из них 15,9 миллиарда рублей – инвестиции компании "Газпром", свыше 7,6 миллиарда рублей – вклад Тверской области."Приоритеты для нас – нелидовское направление, северо-восток, а также модернизация уже имеющейся газотранспортной системы. Все должно идти в связке с укреплением платежной дисциплины", – сообщил журналистам губернатор области Игорь Руденя. По информации пресс-службы, на следующем этапе - до 2030 года - планируется завершить газификацию населённых пунктов Тверской области и обеспечить газом в общей сложности свыше 1,2 миллиона человек. Всего планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, 1 100 километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений.
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жкх, игорь руденя, газпром, тверская область

На программу газификации Верхневолжья выделят 23,5 млрд рублей

14:02 04.12.2020 (обновлено: 15:39 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы на наземном стыковочном пункте газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТВЕРЬ, 4 дек – РИА Новости. Реализация пятилетней программы подписанной властями Тверской области и "Газпромом" позволит повысить уровень газификации региона с 66 до 76 процентов, отмечает пресс-служба областного правительства.
Общий объем финансирования программы составит порядка 23,5 миллиарда рублей. Из них 15,9 миллиарда рублей – инвестиции компании "Газпром", свыше 7,6 миллиарда рублей – вклад Тверской области.
"Приоритеты для нас – нелидовское направление, северо-восток, а также модернизация уже имеющейся газотранспортной системы. Все должно идти в связке с укреплением платежной дисциплины", – сообщил журналистам губернатор области Игорь Руденя.
По информации пресс-службы, на следующем этапе - до 2030 года - планируется завершить газификацию населённых пунктов Тверской области и обеспечить газом в общей сложности свыше 1,2 миллиона человек. Всего планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, 1 100 километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений.
Проект территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Кувшиново - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 16:12Тверская область
Руденя: в тверском Кувшиново создана первая в регионе ТОСЭР
 
Тверская областьЖКХИгорь РуденяГазпромТверская область
 
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