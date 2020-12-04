https://ria.ru/20201204/dykhanie-1587615535.html

Назван способ облегчить дыхание при COVID-19

Назван способ облегчить дыхание при COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем YouTube-канале поделился простым способом облегчить дыхание и улучшить самочувствие при COVID-19. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T09:47

2020-12-04T09:47

2020-12-04T13:59

распространение нового коронавируса

евгений комаровский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем YouTube-канале поделился простым способом облегчить дыхание и улучшить самочувствие при COVID-19.Он объяснил, что пациентам с коронавирусом лучше всего спать на животе.При этом, по словам Комаровского, для удобства пациенты могут "усовершенствовать" свой матрас.Лежание на животе — базовая рекомендация врачей при инфекционных заболеваниях. При лечении в стационарных условиях пациентов на искусственной вентиляции легких кладут в прон-позицию, чтобы улучшить кровоток и расправить некоторые зоны дыхательных путей, которые недостаточно вентилируются в положении на спине.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/legkie-1584771415.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество