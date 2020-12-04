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Назван способ облегчить дыхание при COVID-19
Назван способ облегчить дыхание при COVID-19
Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем YouTube-канале поделился простым способом облегчить дыхание и улучшить самочувствие при COVID-19. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T09:47
2020-12-04T13:59
распространение нового коронавируса
евгений комаровский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем YouTube-канале поделился простым способом облегчить дыхание и улучшить самочувствие при COVID-19.Он объяснил, что пациентам с коронавирусом лучше всего спать на животе.При этом, по словам Комаровского, для удобства пациенты могут "усовершенствовать" свой матрас.Лежание на животе — базовая рекомендация врачей при инфекционных заболеваниях. При лечении в стационарных условиях пациентов на искусственной вентиляции легких кладут в прон-позицию, чтобы улучшить кровоток и расправить некоторые зоны дыхательных путей, которые недостаточно вентилируются в положении на спине.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Назван способ облегчить дыхание при COVID-19

09:47 04.12.2020 (обновлено: 13:59 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем YouTube-канале поделился простым способом облегчить дыхание и улучшить самочувствие при COVID-19.
Он объяснил, что пациентам с коронавирусом лучше всего спать на животе.

"Вирус поражает задние отделы легких, и когда человек лежит на животе, в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен, и это улучшает состояние человека, причем значительно", — сказал специалист.

При этом, по словам Комаровского, для удобства пациенты могут "усовершенствовать" свой матрас.
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"Все пружинные ортопедические матрацы, как правило, на "змейке". Эту "змейку" можно открыть и на уровне живота каждую вторую пружину (или даже все пружины) можно повынимать", — объяснил он.

Лежание на животе — базовая рекомендация врачей при инфекционных заболеваниях. При лечении в стационарных условиях пациентов на искусственной вентиляции легких кладут в прон-позицию, чтобы улучшить кровоток и расправить некоторые зоны дыхательных путей, которые недостаточно вентилируются в положении на спине.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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