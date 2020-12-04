Назван способ облегчить дыхание при COVID-19
09:47 04.12.2020 (обновлено: 13:59 04.12.2020)
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем YouTube-канале поделился простым способом облегчить дыхание и улучшить самочувствие при COVID-19.
Он объяснил, что пациентам с коронавирусом лучше всего спать на животе.
"Вирус поражает задние отделы легких, и когда человек лежит на животе, в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен, и это улучшает состояние человека, причем значительно", — сказал специалист.
При этом, по словам Комаровского, для удобства пациенты могут "усовершенствовать" свой матрас.
"Все пружинные ортопедические матрацы, как правило, на "змейке". Эту "змейку" можно открыть и на уровне живота каждую вторую пружину (или даже все пружины) можно повынимать", — объяснил он.
Лежание на животе — базовая рекомендация врачей при инфекционных заболеваниях. При лечении в стационарных условиях пациентов на искусственной вентиляции легких кладут в прон-позицию, чтобы улучшить кровоток и расправить некоторые зоны дыхательных путей, которые недостаточно вентилируются в положении на спине.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.