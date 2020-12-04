https://ria.ru/20201204/durov-1587710726.html

Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым

Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым

Основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров заявил, что заработанное в молодости богатство не принесло ему счастья. Об этом он рассказал в посте на платформе... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T16:52

2020-12-04T16:52

2020-12-04T17:09

telegram (приложение)

павел дуров

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:247:2395:1594_1400x0_80_0_0_03bded39e5623d33eac2f0bd758996ea.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров заявил, что заработанное в молодости богатство не принесло ему счастья. Об этом он рассказал в посте на платформе Telegraph. Как считает Дуров, потребление не может быть источником счастья. Он отметил, что крупные компании используют маркетинг и внушают людям, будто бы для решения проблем надо что-то купить."Отправившись в бесконечное путешествие потребления, вы попадаете в ловушку, созданную для того, чтобы сделать вас несчастными, а корпорации — счастливыми", — написал Дуров.По его словам, несмотря на свое благосостояние, он не стал покупать дорогую недвижимость и яхты, а сосредоточился на создании полезных вещей, интернет-сервисов и считает это самым главным своим активом.При этом, как подчеркнул Дуров, он не жалеет, что не тратит деньги на вещи, которые приобретает большинство богачей. "Для меня успех заключается в возможности тратить время на создание вещей, которые мне нравятся", — объяснил предприниматель.Дуров выразил надежду, что как можно больше людей откроют для себя удовольствие, которое приносит процесс создания полезных для общества вещей. По данным Forbes, состояние Павла Дурова оценивается в 3,4 миллиарда долларов. Он занимает 30-е место в списке богатейших россиян.

https://ria.ru/20201010/durov-1579174452.html

https://ria.ru/20200729/1575076748.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), павел дуров, общество, в мире