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Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
Основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров заявил, что заработанное в молодости богатство не принесло ему счастья. Об этом он рассказал в посте на платформе... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T16:52
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telegram (приложение)
павел дуров
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров заявил, что заработанное в молодости богатство не принесло ему счастья. Об этом он рассказал в посте на платформе Telegraph. Как считает Дуров, потребление не может быть источником счастья. Он отметил, что крупные компании используют маркетинг и внушают людям, будто бы для решения проблем надо что-то купить."Отправившись в бесконечное путешествие потребления, вы попадаете в ловушку, созданную для того, чтобы сделать вас несчастными, а корпорации — счастливыми", — написал Дуров.По его словам, несмотря на свое благосостояние, он не стал покупать дорогую недвижимость и яхты, а сосредоточился на создании полезных вещей, интернет-сервисов и считает это самым главным своим активом.При этом, как подчеркнул Дуров, он не жалеет, что не тратит деньги на вещи, которые приобретает большинство богачей. "Для меня успех заключается в возможности тратить время на создание вещей, которые мне нравятся", — объяснил предприниматель.Дуров выразил надежду, что как можно больше людей откроют для себя удовольствие, которое приносит процесс создания полезных для общества вещей. По данным Forbes, состояние Павла Дурова оценивается в 3,4 миллиарда долларов. Он занимает 30-е место в списке богатейших россиян.
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telegram (приложение), павел дуров, общество, в мире

Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым

16:52 04.12.2020 (обновлено: 17:09 04.12.2020)
 
© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / Tatan Syuflana
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров заявил, что заработанное в молодости богатство не принесло ему счастья. Об этом он рассказал в посте на платформе Telegraph.
"К 22 годам у меня был миллион долларов на банковском счете, к 25 — десятки миллионов, к 28 — сотни миллионов. Тем не менее, это никогда не делало меня счастливым", — признался предриниматель.
Как считает Дуров, потребление не может быть источником счастья. Он отметил, что крупные компании используют маркетинг и внушают людям, будто бы для решения проблем надо что-то купить.
"Отправившись в бесконечное путешествие потребления, вы попадаете в ловушку, созданную для того, чтобы сделать вас несчастными, а корпорации — счастливыми", — написал Дуров.
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По его словам, несмотря на свое благосостояние, он не стал покупать дорогую недвижимость и яхты, а сосредоточился на создании полезных вещей, интернет-сервисов и считает это самым главным своим активом.
"Я подозреваю, что одна из причин, по которой я разбогател, занимаясь любимым делом, заключается в том, что деньги никогда не были для меня важной целью", — написал он.
При этом, как подчеркнул Дуров, он не жалеет, что не тратит деньги на вещи, которые приобретает большинство богачей.
"Для меня успех заключается в возможности тратить время на создание вещей, которые мне нравятся", — объяснил предприниматель.
Дуров выразил надежду, что как можно больше людей откроют для себя удовольствие, которое приносит процесс создания полезных для общества вещей.
По данным Forbes, состояние Павла Дурова оценивается в 3,4 миллиарда долларов. Он занимает 30-е место в списке богатейших россиян.
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