https://ria.ru/20201204/biobezopasnost-1587742792.html

Голикова рассказала о работе над поправками к закону о биобезопасности

Голикова рассказала о работе над поправками к закону о биобезопасности

Правительство России работает над поправками в закон о биобезопасности, пандемия внесла свои коррективы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T19:21

2020-12-04T19:21

2020-12-04T19:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724705_0:91:3318:1957_1400x0_80_0_0_1c3203d3fd98c6642907664037b51013.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство России работает над поправками в закон о биобезопасности, пандемия внесла свои коррективы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Внесенный правительством по поручению президента страны закон о биобезопасности в РФ. Мы вносили этот законопроект до пандемии, но пандемия внесла свои коррективы и сейчас правительство РФ работает над поправками в этот закон, он принят в первом чтении. Мы надеемся, что в ближайшее время на площадке с учетом опыта работы всех нас в пандемию мы откорректируем его основные положения, внесем в Государственную думу, чтобы он был принят и мы могли им руководствоваться", - сказала Голикова на брифинге по теме борьбы с COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/golikova-1587737587.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, правительство рф