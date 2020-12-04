https://ria.ru/20201204/biobezopasnost-1587742792.html
Голикова рассказала о работе над поправками к закону о биобезопасности
Голикова рассказала о работе над поправками к закону о биобезопасности
Правительство России работает над поправками в закон о биобезопасности, пандемия внесла свои коррективы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T19:21
2020-12-04T19:21
2020-12-04T19:21
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство России работает над поправками в закон о биобезопасности, пандемия внесла свои коррективы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Внесенный правительством по поручению президента страны закон о биобезопасности в РФ. Мы вносили этот законопроект до пандемии, но пандемия внесла свои коррективы и сейчас правительство РФ работает над поправками в этот закон, он принят в первом чтении. Мы надеемся, что в ближайшее время на площадке с учетом опыта работы всех нас в пандемию мы откорректируем его основные положения, внесем в Государственную думу, чтобы он был принят и мы могли им руководствоваться", - сказала Голикова на брифинге по теме борьбы с COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201204/golikova-1587737587.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, правительство рф