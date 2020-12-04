https://ria.ru/20201204/bezrabotitsa-1587655765.html
Число безработных в России составляет 3,1 миллиона человек
Число безработных в России составляет 3,1 миллиона человек
Число зарегистрированных безработными на 1 декабря в РФ составляет 3 144 051 человек, следует из проекта, размещенного на федеральном портале проектов... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:06
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2020-12-04T13:06
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число зарегистрированных безработными на 1 декабря в РФ составляет 3 144 051 человек, следует из проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."По состоянию на 1 декабря 2020 года, численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, составила 3 144 051 человек", - говорится в пояснительной записке к нему.Согласно документу, с 1 апреля по 1 декабря 2020 года уволено 12 162 800 человек, принято на работу 12 230 100 человек.В документе также уточняется, что к увольнению предполагаются 119 344 работников, в отпусках без сохранения заработной платы находятся 74 818 человек, в простое - 232 155 человек, работают неполный рабочий день 338 031 человек.
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россия, общество
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число зарегистрированных безработными на 1 декабря в РФ составляет 3 144 051 человек, следует из проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"По состоянию на 1 декабря 2020 года, численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, составила 3 144 051 человек", - говорится в пояснительной записке к нему.
Согласно документу, с 1 апреля по 1 декабря 2020 года уволено 12 162 800 человек, принято на работу 12 230 100 человек.
В документе также уточняется, что к увольнению предполагаются 119 344 работников, в отпусках без сохранения заработной платы находятся 74 818 человек, в простое - 232 155 человек, работают неполный рабочий день 338 031 человек.