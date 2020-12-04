https://ria.ru/20201204/bezrabotitsa-1587655765.html

Число безработных в России составляет 3,1 миллиона человек

Число безработных в России составляет 3,1 миллиона человек

Число зарегистрированных безработными на 1 декабря в РФ составляет 3 144 051 человек, следует из проекта, размещенного на федеральном портале проектов... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:06

2020-12-04T13:06

2020-12-04T13:06

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152492/81/1524928129_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_9004188064c6c5c6b939fce4474f5e03.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число зарегистрированных безработными на 1 декабря в РФ составляет 3 144 051 человек, следует из проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."По состоянию на 1 декабря 2020 года, численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, составила 3 144 051 человек", - говорится в пояснительной записке к нему.Согласно документу, с 1 апреля по 1 декабря 2020 года уволено 12 162 800 человек, принято на работу 12 230 100 человек.В документе также уточняется, что к увольнению предполагаются 119 344 работников, в отпусках без сохранения заработной платы находятся 74 818 человек, в простое - 232 155 человек, работают неполный рабочий день 338 031 человек.

https://ria.ru/20201121/riski-1585690373.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество