https://ria.ru/20201204/bezhentsy-1587761042.html

В Степанакерт вернулись еще более 1,2 тысячи беженцев

В Степанакерт вернулись еще более 1,2 тысячи беженцев

Свыше 1,2 тысячи беженцев в пятницу вернулись в свои дома в Степанакерте, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T21:41

2020-12-04T21:41

2020-12-04T21:41

ситуация в нагорном карабахе

министерство обороны рф (минобороны рф)

степанакерт

ереван

армения

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи беженцев в пятницу вернулись в свои дома в Степанакерте, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ."Российские миротворцы сопроводили очередные автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1244 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российских миротворцев и военной полиции. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулось около 32 тысяч беженцев."Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", - добавляется в сообщении.Ранее в информационном бюллетене МО РФ по развертыванию российского воинского контингента миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта, опубликованном на сайте ведомства, сообщалось, что за сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев вернулись 1967 беженцев.

https://ria.ru/20201204/mirotvortsy-1587707198.html

степанакерт

ереван

армения

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министерство обороны рф (минобороны рф), степанакерт, ереван, армения, в мире