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Медиавойны
https://ria.ru/20201204/baltnews-1587665974.html
Глава Baltnews прокомментировал обвинения против стрингеров в Латвии
Глава Baltnews прокомментировал обвинения против стрингеров в Латвии
Фабула обвинений Латвии в адрес журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, неизвестна, так как со стрингеров взята подписка о неразглашении, сообщил... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:48
2020-12-04T13:48
медиавойны
sputnik латвия
дмитрий киселев
маргарита симоньян
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Фабула обвинений Латвии в адрес журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, неизвестна, так как со стрингеров взята подписка о неразглашении, сообщил РИА Новости глава информационного агентства Baltnews Андрей Стариков."Саму фабулу обвинений мы не знаем, так как после задержаний и обысков с журналистов была взята подписка о неразглашении", - сказал он.Глава Baltnews напомнил, что журналисты обвиняются в несоблюдении режима международных санкций, однако медиагруппа "Россия сегодня" не находится ни в одном санкционном списке. "Санкции были введены против ее генерального директора Дмитрия Киселева, тем не менее сама медиагруппа не является подсанкционной, и попытка экстраполировать санкции против Киселева на медиагруппу, на ее журналистов – это вольная и абсолютно неправовая интерпретация латвийского государства, это нарушение законов, норм и прав тех людей, в отношении которых Латвия применяет репрессии", - сказал он.По его мнению, действия Риги связаны с желанием латвийских властей ограничить свободу слова и вытеснить из латвийского информационного пространства российские медиа.Ранее Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20201204/zaderzhanie-1587659845.html
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sputnik латвия, дмитрий киселев, маргарита симоньян, латвия, медиа - общество

Глава Baltnews прокомментировал обвинения против стрингеров в Латвии

13:48 04.12.2020
 
© РИА НовостиГлавная страница сайта Baltnews.lv
Главная страница сайта Baltnews.lv - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Фабула обвинений Латвии в адрес журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, неизвестна, так как со стрингеров взята подписка о неразглашении, сообщил РИА Новости глава информационного агентства Baltnews Андрей Стариков.
"Саму фабулу обвинений мы не знаем, так как после задержаний и обысков с журналистов была взята подписка о неразглашении", - сказал он.

"Безусловно, это правовой беспредел, не имеющий ничего общего ни с законом, ни с законностью, это репрессии со стороны латвийского государства, со стороны Службы госбезопасности Латвии", - отметил Стариков.

Глава Baltnews напомнил, что журналисты обвиняются в несоблюдении режима международных санкций, однако медиагруппа "Россия сегодня" не находится ни в одном санкционном списке. "Санкции были введены против ее генерального директора Дмитрия Киселева, тем не менее сама медиагруппа не является подсанкционной, и попытка экстраполировать санкции против Киселева на медиагруппу, на ее журналистов – это вольная и абсолютно неправовая интерпретация латвийского государства, это нарушение законов, норм и прав тех людей, в отношении которых Латвия применяет репрессии", - сказал он.
Здание МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
13:22Медиавойны
МИА "Россия сегодня" прокомментировало задержание журналистов в Латвии
По его мнению, действия Риги связаны с желанием латвийских властей ограничить свободу слова и вытеснить из латвийского информационного пространства российские медиа.
Ранее Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 23:37
МИД резко осудил задержание в Латвии журналистов Sputnik и Baltnews
 
МедиавойныSputnik ЛатвияДмитрий КиселевМаргарита СимоньянЛатвияМедиа - Общество
 
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