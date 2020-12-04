https://ria.ru/20201204/baltnews-1587665974.html

Глава Baltnews прокомментировал обвинения против стрингеров в Латвии

Глава Baltnews прокомментировал обвинения против стрингеров в Латвии

Фабула обвинений Латвии в адрес журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, неизвестна, так как со стрингеров взята подписка о неразглашении, сообщил... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:48

2020-12-04T13:48

2020-12-04T13:48

медиавойны

sputnik латвия

дмитрий киселев

маргарита симоньян

латвия

медиа - общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Фабула обвинений Латвии в адрес журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, неизвестна, так как со стрингеров взята подписка о неразглашении, сообщил РИА Новости глава информационного агентства Baltnews Андрей Стариков."Саму фабулу обвинений мы не знаем, так как после задержаний и обысков с журналистов была взята подписка о неразглашении", - сказал он.Глава Baltnews напомнил, что журналисты обвиняются в несоблюдении режима международных санкций, однако медиагруппа "Россия сегодня" не находится ни в одном санкционном списке. "Санкции были введены против ее генерального директора Дмитрия Киселева, тем не менее сама медиагруппа не является подсанкционной, и попытка экстраполировать санкции против Киселева на медиагруппу, на ее журналистов – это вольная и абсолютно неправовая интерпретация латвийского государства, это нарушение законов, норм и прав тех людей, в отношении которых Латвия применяет репрессии", - сказал он.По его мнению, действия Риги связаны с желанием латвийских властей ограничить свободу слова и вытеснить из латвийского информационного пространства российские медиа.Ранее Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20201204/zaderzhanie-1587659845.html

https://ria.ru/20201203/latviya-1587591735.html

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sputnik латвия, дмитрий киселев, маргарита симоньян, латвия, медиа - общество