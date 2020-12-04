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https://ria.ru/20201204/aziya-1587562539.html
"При Трампе было хорошо". В Азии задумались о смене хозяина
"При Трампе было хорошо". В Азии задумались о смене хозяина
Диссиденты Азии переругались между собой по вопросу о том, при каком президенте США им должно быть лучше: как сегодня, при Дональде Трампе, или при Джозефе... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T08:00
2020-12-04T08:00
джанет йеллен
джордж буш (младший)
си цзиньпин
азия
сша
авторы
мнение - авторы
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Диссиденты Азии переругались между собой по вопросу о том, при каком президенте США им должно быть лучше: как сегодня, при Дональде Трампе, или при Джозефе Байдене. Подробный обзор их мнений, метаний и терзаний публикует The New York Times — в виде чистой информации, почти без выводов. Впрочем, с выводами всегда можно помочь. Два предварительных замечания. Первое: в данном случае речь идет о том, какой президент США злее к Китаю и вообще азиатским "диктатурам", но если вам захочется вместо "Китай" подставить "Россия", то, по сути, не так уж многое изменится. И второе: надо точно определить, о какого рода интервьюированных идет речь. Есть коренная разница между оппозицией и диссидентами (правозащитниками, подберите любое другое определение). Оппозиция — это люди, готовые вцепиться в глотку идейным противникам-соотечественникам по вопросу о том, как сделать лучше для своей, общей для них обоих страны. Диссидентами же в данном случае числят тех, кто думает, как бы эту страну поэффектнее уничтожить (с иностранной помощью, раз уж иначе не получается) и на ее месте построить что-то новое — для себя.Американская газета публикует мнения в основном бывших граждан Китая, ныне эмигрантов, а также их единомышленников из Вьетнама, Мьянмы и прочих стран. Картина получается такая: пока в США демократы обвиняли Трампа в "любви к диктаторам" (лидерам Китая или Северной Кореи), диссиденты не слушали, что Трамп говорит, а смотрели, что он делает: доводит отношения с Пекином до грани войны, уже далеко не только торговой. И это диссидентам все больше нравилось. "Президент Байден — это все равно что (китайский лидер) Си Цзиньпин, сидящий в Белом доме", говорит гонконгский антиправительственный активист Элмер Юэн. Почему: потому что Байден, на его взгляд, хочет сосуществования с Китаем, а это плохо, Китай надо давить.Салих Худаяр, родившийся в китайском Синьцзяне, но еще в детстве оказавшийся в США, считает, что Трамп сделал для его бывшей родины больше, чем все прочие страны вместе. А Байден — что, если он позволит отношениям с Китаем вернуться к нормальности? Так же настроен качинский националист (речь о национальном меньшинстве в Мьянме) и заодно лидер местных баптистов Хкалам Сэмсон, которого принимали недавно в Овальном кабинете и предоставили ему целых 60 секунд для рассказа о страданиях качинов.А вот старейший из китайских диссидентов, художник Ай Вэйвэй, думает, что — если говорить о настоящих демократических идеалах — никого хуже Трампа быть не может. Вэйвэй, кстати, эволюционировал до акционизма: фотографируется на фоне построенных корпорацией Трампа зданий с отставленным средним пальцем и включает результат в свои шедевры. Вообще-то, речь о вопросе, от которого будет зависеть вся мировая политика на протяжении ближайших десятилетий: что будет с отношениями первой и второй экономик мира? И размышляет над ним далеко не только разношерстная команда азиатских диссидентов, а весь мир.Считается, что Пекин желал возвращения к власти в США демократов, но это далеко не факт, не говоря о том, что выборная победа Байдена при такого масштаба фальсификациях — это сложная проблема. По крайней мере, китайское экспертное сообщество пока что воспринимает ситуацию осторожно, всматриваясь в реальное состояние экономики США. Один из выводов: чудес ждать не надо, но в назначениях на экономические посты в команде Байдена заметны люди, которые очень скептически отзывались о торговых войнах Трампа. Например, возможная будущая министр финансов Джанет Йеллен говорила, что тарифное удорожание китайских товаров в США множество семей там и не заметит, а попытки технологического давления на китайский хай-тек замедлят разработки искусственного интеллекта и технологий 5G далеко не только в Китае. Или: карантинные потери экономики США таковы, что Америке сейчас было бы логично выстраивать систему партнерских отношений по всему миру, а не продолжать возводить торговые барьеры.Эта мысль, без упоминаний Китая, присутствует в наиболее серьезной из пока имеющихся публикаций на тему того, какой должна стать экономическая политика демократов. Автор — Джейсон Ферман, работал в команде Барака Обамы главой группы экономических советников. Он для начала не считает, что Байден унаследует от Трампа руины, совсем наоборот. По крайней мере, когда байденовская (то есть обамовская) команда принимала страну у Джорджа Буша в 2009 году, вот был кошмар — на грани повторения Великой депрессии 1929-го и прочих годов. А сейчас, примерно за год, благодаря печатанию долларов (долг — это пустяки) и волшебным образом испаряющейся пандемии, можно сделать чудеса.Что же касается глобальной экономической картины, то тут китайские оценки в целом подтверждаются. По Ферману, проблема будет не в американской экономике, а в разгроме и разорении Европы, Латинской Америки и многих прочих. В такой ситуации США выгоднее вернуться к международному сотрудничеству, как в том же 2009 году. И — домыслим за автора — сейчас не лучшее время, чтобы заставлять партнеров тоже сдерживать Китай, нанося этим ущерб их экономике. Так что наиболее абсурдных форм торговых войн можно и правда не опасаться.Но мы забыли про наших диссидентов из Азии — и не только оттуда. Тут есть одна хорошо известная тонкость ситуации: вообще-то, они в целом находятся на кормлении у демократов. Демократы — большие мастера подрыва всяческих стран изнутри. И все эти бесчисленные негосударственные фонды и институты, прикармливающие местных недовольных по всему миру, создавая глобальное правозащитное лобби, — это демократы, и только в минимальной степени республиканцы. Последние же, как мы видим на примере азиатской политики Трампа, предпочитают давить конкурентов извне.Поэтому приступ трампомании среди части азиатских диссидентов и прочих правозащитников — феномен эстетический, а деньги остаются деньгами. В целом всей этой команде предстоит сейчас сидеть тихо и дожидаться развития событий в виде выработки внешней политики демократов. А потом диссидентам сообщат, кого и как им полагается ненавидеть и до какой степени подрывать.
https://ria.ru/20201202/bayden-1587276344.html
https://ria.ru/20201203/ssha-1587436243.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/kitay-1584359295.html
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Дмитрий Косырев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джанет йеллен, джордж буш (младший), си цзиньпин, азия, сша, авторы, мнение - авторы

"При Трампе было хорошо". В Азии задумались о смене хозяина

08:00 04.12.2020
 
© REUTERS / Hannah McKayСторонники президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
Сторонники президента США Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© REUTERS / Hannah McKay
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Диссиденты Азии переругались между собой по вопросу о том, при каком президенте США им должно быть лучше: как сегодня, при Дональде Трампе, или при Джозефе Байдене. Подробный обзор их мнений, метаний и терзаний публикует The New York Times — в виде чистой информации, почти без выводов. Впрочем, с выводами всегда можно помочь.
Два предварительных замечания. Первое: в данном случае речь идет о том, какой президент США злее к Китаю и вообще азиатским "диктатурам", но если вам захочется вместо "Китай" подставить "Россия", то, по сути, не так уж многое изменится. И второе: надо точно определить, о какого рода интервьюированных идет речь. Есть коренная разница между оппозицией и диссидентами (правозащитниками, подберите любое другое определение). Оппозиция — это люди, готовые вцепиться в глотку идейным противникам-соотечественникам по вопросу о том, как сделать лучше для своей, общей для них обоих страны. Диссидентами же в данном случае числят тех, кто думает, как бы эту страну поэффектнее уничтожить (с иностранной помощью, раз уж иначе не получается) и на ее месте построить что-то новое — для себя.
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 09:14Выборы президента США — 2020
Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
Американская газета публикует мнения в основном бывших граждан Китая, ныне эмигрантов, а также их единомышленников из Вьетнама, Мьянмы и прочих стран. Картина получается такая: пока в США демократы обвиняли Трампа в "любви к диктаторам" (лидерам Китая или Северной Кореи), диссиденты не слушали, что Трамп говорит, а смотрели, что он делает: доводит отношения с Пекином до грани войны, уже далеко не только торговой. И это диссидентам все больше нравилось. "Президент Байден — это все равно что (китайский лидер) Си Цзиньпин, сидящий в Белом доме", говорит гонконгский антиправительственный активист Элмер Юэн. Почему: потому что Байден, на его взгляд, хочет сосуществования с Китаем, а это плохо, Китай надо давить.
Салих Худаяр, родившийся в китайском Синьцзяне, но еще в детстве оказавшийся в США, считает, что Трамп сделал для его бывшей родины больше, чем все прочие страны вместе. А Байден — что, если он позволит отношениям с Китаем вернуться к нормальности? Так же настроен качинский националист (речь о национальном меньшинстве в Мьянме) и заодно лидер местных баптистов Хкалам Сэмсон, которого принимали недавно в Овальном кабинете и предоставили ему целых 60 секунд для рассказа о страданиях качинов.
А вот старейший из китайских диссидентов, художник Ай Вэйвэй, думает, что — если говорить о настоящих демократических идеалах — никого хуже Трампа быть не может. Вэйвэй, кстати, эволюционировал до акционизма: фотографируется на фоне построенных корпорацией Трампа зданий с отставленным средним пальцем и включает результат в свои шедевры.
Вообще-то, речь о вопросе, от которого будет зависеть вся мировая политика на протяжении ближайших десятилетий: что будет с отношениями первой и второй экономик мира? И размышляет над ним далеко не только разношерстная команда азиатских диссидентов, а весь мир.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 01:16
Палата представителей США приняла ограничения против китайских компаний
Считается, что Пекин желал возвращения к власти в США демократов, но это далеко не факт, не говоря о том, что выборная победа Байдена при такого масштаба фальсификациях — это сложная проблема. По крайней мере, китайское экспертное сообщество пока что воспринимает ситуацию осторожно, всматриваясь в реальное состояние экономики США. Один из выводов: чудес ждать не надо, но в назначениях на экономические посты в команде Байдена заметны люди, которые очень скептически отзывались о торговых войнах Трампа. Например, возможная будущая министр финансов Джанет Йеллен говорила, что тарифное удорожание китайских товаров в США множество семей там и не заметит, а попытки технологического давления на китайский хай-тек замедлят разработки искусственного интеллекта и технологий 5G далеко не только в Китае. Или: карантинные потери экономики США таковы, что Америке сейчас было бы логично выстраивать систему партнерских отношений по всему миру, а не продолжать возводить торговые барьеры.
Эта мысль, без упоминаний Китая, присутствует в наиболее серьезной из пока имеющихся публикаций на тему того, какой должна стать экономическая политика демократов. Автор — Джейсон Ферман, работал в команде Барака Обамы главой группы экономических советников. Он для начала не считает, что Байден унаследует от Трампа руины, совсем наоборот. По крайней мере, когда байденовская (то есть обамовская) команда принимала страну у Джорджа Буша в 2009 году, вот был кошмар — на грани повторения Великой депрессии 1929-го и прочих годов. А сейчас, примерно за год, благодаря печатанию долларов (долг — это пустяки) и волшебным образом испаряющейся пандемии, можно сделать чудеса.
Что же касается глобальной экономической картины, то тут китайские оценки в целом подтверждаются. По Ферману, проблема будет не в американской экономике, а в разгроме и разорении Европы, Латинской Америки и многих прочих. В такой ситуации США выгоднее вернуться к международному сотрудничеству, как в том же 2009 году. И — домыслим за автора — сейчас не лучшее время, чтобы заставлять партнеров тоже сдерживать Китай, нанося этим ущерб их экономике. Так что наиболее абсурдных форм торговых войн можно и правда не опасаться.
Покупатели в торговом центре в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 19:01Акценты
Макропрогнозы-2050: Азия – центр мировой экономики?К 2035 году Китай обгонит США и станет крупнейшей экономикой мира и, возможно, самым влиятельным политическим игроком.
Но мы забыли про наших диссидентов из Азии — и не только оттуда. Тут есть одна хорошо известная тонкость ситуации: вообще-то, они в целом находятся на кормлении у демократов. Демократы — большие мастера подрыва всяческих стран изнутри. И все эти бесчисленные негосударственные фонды и институты, прикармливающие местных недовольных по всему миру, создавая глобальное правозащитное лобби, — это демократы, и только в минимальной степени республиканцы. Последние же, как мы видим на примере азиатской политики Трампа, предпочитают давить конкурентов извне.
Поэтому приступ трампомании среди части азиатских диссидентов и прочих правозащитников — феномен эстетический, а деньги остаются деньгами. В целом всей этой команде предстоит сейчас сидеть тихо и дожидаться развития событий в виде выработки внешней политики демократов. А потом диссидентам сообщат, кого и как им полагается ненавидеть и до какой степени подрывать.
 
Джанет ЙелленДжордж Буш (младший)Си ЦзиньпинАзияСШААвторыМнение - Авторы
 
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