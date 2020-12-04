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Туристы рассказали, как часто арендуют автомобиль в путешествии
Туристы рассказали, как часто арендуют автомобиль в путешествии
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто в поездках берут машины напрокат, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T10:57
2020-12-04T10:57
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новости - туризм
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто в поездках берут машины напрокат, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2,4 тысячи пользователей и выяснили, что три четверти (76 процентов) из них с удовольствием пользуются возможностью арендовать автомобиль. При этом 62 процента респондентов отметили, что прокат автотранспорта позволяет семье сэкономить на билетах.Главное преимущество автопутешествия — свобода перемещений. Об этом говорили 92 процента туристов. Высокий уровень комфорта тура на машине отметили 98 процентов пользователей.Две трети путешественников (67 процентов) арендуют транспорт, чтобы протестировать новую или интересующую их модель.
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туристы, автомобили, автомобилисты, отдых, туризм, новости - туризм

Туристы рассказали, как часто арендуют автомобиль в путешествии

10:57 04.12.2020
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyДевушка с мужчиной в автомобиле
Девушка с мужчиной в автомобиле - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто в поездках берут машины напрокат, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2,4 тысячи пользователей и выяснили, что три четверти (76 процентов) из них с удовольствием пользуются возможностью арендовать автомобиль. При этом 62 процента респондентов отметили, что прокат автотранспорта позволяет семье сэкономить на билетах.
Главное преимущество автопутешествия — свобода перемещений. Об этом говорили 92 процента туристов. Высокий уровень комфорта тура на машине отметили 98 процентов пользователей.
Две трети путешественников (67 процентов) арендуют транспорт, чтобы протестировать новую или интересующую их модель.
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