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Власти Курской области объявили 31 декабря выходным для госслужащих
Власти Курской области объявили 31 декабря выходным для госслужащих
Власти Курской области объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих в регионе и рекомендовали сделать это коммерческим организациям, информирует... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:12
2020-12-03T14:12
роман старовойт
курская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Власти Курской области объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих в регионе и рекомендовали сделать это коммерческим организациям, информирует администрация региона."Тридцать первое декабря для госслужащих будет выходным днем, а суббота, 26 декабря, — рабочим. Так же организовать рабочий процесс рекомендую коммерческим организациям", - приводит обладминистрация слова губернатора Романа Старовойта.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.
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роман старовойт, курская область, общество

Власти Курской области объявили 31 декабря выходным для госслужащих

14:12 03.12.2020
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкНовогодняя иллюминация на проспекте имени Владимира Владимировича Путина в Грозном
Новогодняя иллюминация на проспекте имени Владимира Владимировича Путина в Грозном - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Власти Курской области объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих в регионе и рекомендовали сделать это коммерческим организациям, информирует администрация региона.
"Тридцать первое декабря для госслужащих будет выходным днем, а суббота, 26 декабря, — рабочим. Так же организовать рабочий процесс рекомендую коммерческим организациям", - приводит обладминистрация слова губернатора Романа Старовойта.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 17:25
Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
 
Роман СтаровойтКурская областьОбщество
 
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