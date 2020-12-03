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Власти Курской области объявили 31 декабря выходным для госслужащих
Власти Курской области объявили 31 декабря выходным для госслужащих
Власти Курской области объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих в регионе и рекомендовали сделать это коммерческим организациям, информирует... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:12
2020-12-03T14:12
2020-12-03T14:12
роман старовойт
курская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Власти Курской области объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих в регионе и рекомендовали сделать это коммерческим организациям, информирует администрация региона."Тридцать первое декабря для госслужащих будет выходным днем, а суббота, 26 декабря, — рабочим. Так же организовать рабочий процесс рекомендую коммерческим организациям", - приводит обладминистрация слова губернатора Романа Старовойта.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.
https://ria.ru/20201126/deputat-1586485105.html
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роман старовойт, курская область, общество