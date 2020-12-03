https://ria.ru/20201203/vykhodnoy-1587505103.html

Власти Курской области объявили 31 декабря выходным для госслужащих

Власти Курской области объявили 31 декабря выходным для госслужащих

Власти Курской области объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих в регионе и рекомендовали сделать это коммерческим организациям, информирует... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:12

2020-12-03T14:12

2020-12-03T14:12

роман старовойт

курская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Власти Курской области объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих в регионе и рекомендовали сделать это коммерческим организациям, информирует администрация региона."Тридцать первое декабря для госслужащих будет выходным днем, а суббота, 26 декабря, — рабочим. Так же организовать рабочий процесс рекомендую коммерческим организациям", - приводит обладминистрация слова губернатора Романа Старовойта.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.

https://ria.ru/20201126/deputat-1586485105.html

курская область

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роман старовойт, курская область, общество