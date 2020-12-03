https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587562848.html

Более 30 пунктов вакцинации от коронавируса открылись в Подмосковье

Более 30 пунктов вакцинации от коронавируса открылись в Подмосковье

В Московской области открылось 36 пунктов по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на минздрав Подмосковья. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T18:57

2020-12-03T18:57

2020-12-03T18:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Московской области открылось 36 пунктов по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на минздрав Подмосковья.Всего в регионе заработают 70 пунктов в 46 городских округах, среди которых Балашиха, Бронницы, Видное (Ленинский), Волоколамск, Воскресенск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Королев, Красногорск, Лобня, Лотошино, Луховицы, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск (Богородское), Одинцово, Озеры, Орехово-Зуево, Подольск, Протвино, Пушкино, Раменское, Реутов, Руза, Сергиев Посад, Серебряные Пруды, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Фрязино, Химки, Чехов, Шатура, Щелково.Пока прием пациентов ведется в 36 пунктах вакцинации. Они действуют в Видном, Воскресенске, Домодедово, Егорьевске, Коломне, Королеве, Красногорске, Люберцах, Наро-Фоминске, Ногинске (Богородском), Одинцове, Подольске, Пушкине и Химках. В их числе 34 пункта открылись 3 декабря.В Подмосковье уже привиты 1897 человек: 1262 врача, 213 государственных и муниципальных служащих, 201 учитель и девять сотрудников МФЦ. С начала вакцинации от коронавируса в регионе медики ввели 7044 доз вакцины, причем пять тысяч уколов они сделали 3 декабря.

https://ria.ru/20201203/privivka-1587558585.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)