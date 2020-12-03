https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587550372.html

Мишустин поручил главам регионов взять вакцинацию под личный контроль

Мишустин поручил главам регионов взять вакцинацию под личный контроль

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль организацию вакцинации от коронавируса, чтобы люди могли сделать прививку... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:36

2020-12-03T17:36

2020-12-03T17:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль организацию вакцинации от коронавируса, чтобы люди могли сделать прививку удобно и безопасно."Я также еще раз хотел бы обратиться к руководителям субъектов РФ, возьмите организацию вакцинации под личный контроль. Здесь, я считаю, ваша прямая обязанность принять все меры, чтобы люди могли сделать прививку, чтобы это было удобно и, конечно, безопасно", - сказал Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавируса.Он отметил, что необходимо круглосуточно контролировать все этапы вакцинации, начиная от того, как вакцина доставляется в регион, как хранится и распределяется по медицинским учреждениям. "Считаю, что это ваша персональная ответственность", - подчеркнул Мишустин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587376234.html

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