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Мишустин поручил главам регионов взять вакцинацию под личный контроль
Мишустин поручил главам регионов взять вакцинацию под личный контроль
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль организацию вакцинации от коронавируса, чтобы люди могли сделать прививку... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:36
2020-12-03T17:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль организацию вакцинации от коронавируса, чтобы люди могли сделать прививку удобно и безопасно."Я также еще раз хотел бы обратиться к руководителям субъектов РФ, возьмите организацию вакцинации под личный контроль. Здесь, я считаю, ваша прямая обязанность принять все меры, чтобы люди могли сделать прививку, чтобы это было удобно и, конечно, безопасно", - сказал Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавируса.Он отметил, что необходимо круглосуточно контролировать все этапы вакцинации, начиная от того, как вакцина доставляется в регион, как хранится и распределяется по медицинским учреждениям. "Считаю, что это ваша персональная ответственность", - подчеркнул Мишустин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин поручил главам регионов взять вакцинацию под личный контроль

17:36 03.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаВакцинация от коронавируса в Волгограде
Вакцинация от коронавируса в Волгограде - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль организацию вакцинации от коронавируса, чтобы люди могли сделать прививку удобно и безопасно.
"Я также еще раз хотел бы обратиться к руководителям субъектов РФ, возьмите организацию вакцинации под личный контроль. Здесь, я считаю, ваша прямая обязанность принять все меры, чтобы люди могли сделать прививку, чтобы это было удобно и, конечно, безопасно", - сказал Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавируса.
Он отметил, что необходимо круглосуточно контролировать все этапы вакцинации, начиная от того, как вакцина доставляется в регион, как хранится и распределяется по медицинским учреждениям. "Считаю, что это ваша персональная ответственность", - подчеркнул Мишустин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
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