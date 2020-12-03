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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587504995.html
Собянин назвал дату начала записи на вакцинацию медиков и учителей
Собянин назвал дату начала записи на вакцинацию медиков и учителей
Электронная запись на вакцинацию от коронавируса медиков, учителей и работников городских соцслужб начнется 4 декабря, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:15
2020-12-03T14:17
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Электронная запись на вакцинацию от коронавируса медиков, учителей и работников городских соцслужб начнется 4 декабря, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."По согласованию с правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 года", - написал Собянин.Он добавил, что работа прививочных пунктов по вакцинации от коронавируса в Москве начнется с 5 декабря.Накануне президент РФ Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин назвал дату начала записи на вакцинацию медиков и учителей

14:15 03.12.2020 (обновлено: 14:17 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Электронная запись на вакцинацию от коронавируса медиков, учителей и работников городских соцслужб начнется 4 декабря, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
"По согласованию с правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 года", - написал Собянин.
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Он добавил, что работа прививочных пунктов по вакцинации от коронавируса в Москве начнется с 5 декабря.
Накануне президент РФ Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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