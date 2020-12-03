Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587442000.html
Проходящие вакцинацию от COVID-19 москвичи получают памятку и сертификат
Проходящие вакцинацию от COVID-19 москвичи получают памятку и сертификат
Жители Москвы, которые уже начали проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V", получают памятку с... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T04:18
2020-12-03T04:18
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586430886_0:6:3072:1734_1400x0_80_0_0_07780822bcb967e4b98e36a28d3df599.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Жители Москвы, которые уже начали проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V", получают памятку с рекомендациями и сертификат о выполненной иммунизации, передает корреспондент РИА Новости.Перед вакцинацией у каждого москвича обязательно измерят температуру, спросят о текущем самочувствии и том, какие хронические заболевания у него есть, проверят историю диагнозов по электронной медицинской книжке. После осмотра терапевт выдаст "Памятку участника вакцинации против COVID-19".Стоит помнить, что принимать алкоголь и заниматься физическими нагрузками нельзя в течение двух дней после каждого из уколов. После введения первого компонента вакцины, которое происходит всего за несколько секунд, человек получит "Сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции". В нем будет указана дата первого укола и планируемая дата введения второго компонента. Как правило – ровно через 21 день.Если после иммунизации будут замечены побочные реакции, то их тоже внесут в сертификат. Этот документ является удостоверением выполненной иммунизации против коронавирусной инфекции только при наличии подписи врача и печати учреждения, где проводились прививки. В дальнейшем он будет храниться у прошедшего вакцинацию человека, а данные из сертификата будут сохранены в электронной медицинской книжке.В среду президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от новой коронавирусной инфекции в России на следующей неделе. Он рассказал, что уже более 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586430886_270:0:3001:2048_1400x0_80_0_0_3f093e3bd8dcd5d62a1564bf0dcc019f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Проходящие вакцинацию от COVID-19 москвичи получают памятку и сертификат

04:18 03.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра проводит вакцинацию от коронавируса
Медсестра проводит вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Жители Москвы, которые уже начали проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V", получают памятку с рекомендациями и сертификат о выполненной иммунизации, передает корреспондент РИА Новости.
Перед вакцинацией у каждого москвича обязательно измерят температуру, спросят о текущем самочувствии и том, какие хронические заболевания у него есть, проверят историю диагнозов по электронной медицинской книжке. После осмотра терапевт выдаст "Памятку участника вакцинации против COVID-19".
"Иммунитет начнет формироваться после введения первого компонента вакцины, но полностью сформируется через две-три недели после введения второго компонента. Двукратная вакцинация обеспечивает комплексный иммунный ответ организма. Даже после вакцинации пользуйтесь индивидуальными средствами защиты (маска и перчатки) и соблюдайте социальную дистанцию", - говорится в документе.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Стоит помнить, что принимать алкоголь и заниматься физическими нагрузками нельзя в течение двух дней после каждого из уколов. После введения первого компонента вакцины, которое происходит всего за несколько секунд, человек получит "Сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции". В нем будет указана дата первого укола и планируемая дата введения второго компонента. Как правило – ровно через 21 день.
Если после иммунизации будут замечены побочные реакции, то их тоже внесут в сертификат. Этот документ является удостоверением выполненной иммунизации против коронавирусной инфекции только при наличии подписи врача и печати учреждения, где проводились прививки. В дальнейшем он будет храниться у прошедшего вакцинацию человека, а данные из сертификата будут сохранены в электронной медицинской книжке.
В среду президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от новой коронавирусной инфекции в России на следующей неделе. Он рассказал, что уже более 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Ученые назвали наиболее частый источник заражения коронавирусом
09:09Число ушедших на карантин школ в России увеличилось до 62
09:04Мишустин поручил утвердить правила по доставке вакцины от COVID-19
09:03В Москве 6849 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:01Собянина попросили разрешить работу кафе на АЗС ночью
09:00Уникальный бесконтактный подшипник создали в России
08:55В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек
08:41В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19
08:41В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
08:32Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США
08:27В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью
08:16Роскачество проверило консервы печени трески
08:15МИД Китая пояснил план создания международного механизма "кодов здоровья"
08:12В ГД предложили организатору энергоблокады Крыма примерить тюремную робу
08:00Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза
07:58В Крыму объяснили нежелание Турции признать российский статус полуострова
07:43В Перми локализовали пожар в жилом доме
07:41В Сочи нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку
07:06В Перми загорелась кровля жилого дома
07:04В мусорном баке в Чите нашли тело младенца
Лента новостейМолния