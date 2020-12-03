https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587442000.html

Проходящие вакцинацию от COVID-19 москвичи получают памятку и сертификат

Проходящие вакцинацию от COVID-19 москвичи получают памятку и сертификат

Жители Москвы, которые уже начали проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V", получают памятку с... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T04:18

2020-12-03T04:18

2020-12-03T04:18

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Жители Москвы, которые уже начали проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V", получают памятку с рекомендациями и сертификат о выполненной иммунизации, передает корреспондент РИА Новости.Перед вакцинацией у каждого москвича обязательно измерят температуру, спросят о текущем самочувствии и том, какие хронические заболевания у него есть, проверят историю диагнозов по электронной медицинской книжке. После осмотра терапевт выдаст "Памятку участника вакцинации против COVID-19".Стоит помнить, что принимать алкоголь и заниматься физическими нагрузками нельзя в течение двух дней после каждого из уколов. После введения первого компонента вакцины, которое происходит всего за несколько секунд, человек получит "Сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции". В нем будет указана дата первого укола и планируемая дата введения второго компонента. Как правило – ровно через 21 день.Если после иммунизации будут замечены побочные реакции, то их тоже внесут в сертификат. Этот документ является удостоверением выполненной иммунизации против коронавирусной инфекции только при наличии подписи врача и печати учреждения, где проводились прививки. В дальнейшем он будет храниться у прошедшего вакцинацию человека, а данные из сертификата будут сохранены в электронной медицинской книжке.В среду президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от новой коронавирусной инфекции в России на следующей неделе. Он рассказал, что уже более 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество