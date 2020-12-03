https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587442000.html
Проходящие вакцинацию от COVID-19 москвичи получают памятку и сертификат
Проходящие вакцинацию от COVID-19 москвичи получают памятку и сертификат
Жители Москвы, которые уже начали проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V", получают памятку с... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T04:18
2020-12-03T04:18
2020-12-03T04:18
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Жители Москвы, которые уже начали проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V", получают памятку с рекомендациями и сертификат о выполненной иммунизации, передает корреспондент РИА Новости.Перед вакцинацией у каждого москвича обязательно измерят температуру, спросят о текущем самочувствии и том, какие хронические заболевания у него есть, проверят историю диагнозов по электронной медицинской книжке. После осмотра терапевт выдаст "Памятку участника вакцинации против COVID-19".Стоит помнить, что принимать алкоголь и заниматься физическими нагрузками нельзя в течение двух дней после каждого из уколов. После введения первого компонента вакцины, которое происходит всего за несколько секунд, человек получит "Сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции". В нем будет указана дата первого укола и планируемая дата введения второго компонента. Как правило – ровно через 21 день.Если после иммунизации будут замечены побочные реакции, то их тоже внесут в сертификат. Этот документ является удостоверением выполненной иммунизации против коронавирусной инфекции только при наличии подписи врача и печати учреждения, где проводились прививки. В дальнейшем он будет храниться у прошедшего вакцинацию человека, а данные из сертификата будут сохранены в электронной медицинской книжке.В среду президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от новой коронавирусной инфекции в России на следующей неделе. Он рассказал, что уже более 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Жители Москвы
, которые уже начали проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции
первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V
", получают памятку с рекомендациями и сертификат о выполненной иммунизации, передает корреспондент РИА Новости.
Перед вакцинацией у каждого москвича обязательно измерят температуру, спросят о текущем самочувствии и том, какие хронические заболевания у него есть, проверят историю диагнозов по электронной медицинской книжке. После осмотра терапевт выдаст "Памятку участника вакцинации против COVID-19".
"Иммунитет начнет формироваться после введения первого компонента вакцины, но полностью сформируется через две-три недели после введения второго компонента. Двукратная вакцинация обеспечивает комплексный иммунный ответ организма. Даже после вакцинации пользуйтесь индивидуальными средствами защиты (маска и перчатки) и соблюдайте социальную дистанцию", - говорится в документе.
Стоит помнить, что принимать алкоголь и заниматься физическими нагрузками нельзя в течение двух дней после каждого из уколов. После введения первого компонента вакцины, которое происходит всего за несколько секунд, человек получит "Сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции". В нем будет указана дата первого укола и планируемая дата введения второго компонента. Как правило – ровно через 21 день.
Если после иммунизации будут замечены побочные реакции, то их тоже внесут в сертификат. Этот документ является удостоверением выполненной иммунизации против коронавирусной инфекции только при наличии подписи врача и печати учреждения, где проводились прививки. В дальнейшем он будет храниться у прошедшего вакцинацию человека, а данные из сертификата будут сохранены в электронной медицинской книжке.
В среду президент РФ Владимир Путин
попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову
приступить к масштабной вакцинации от новой коронавирусной инфекции в России на следующей неделе. Он рассказал, что уже более 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.