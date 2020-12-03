https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587552197.html

Мишустин призвал контролировать распределение вакцины от COVID-19

Мишустин призвал контролировать распределение вакцины от COVID-19

Необходимо круглосуточно контролировать все этапы доставки, хранения и распределения вакцины от коронавируса, это персональная ответственность глав регионов,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:43

2020-12-03T17:43

2020-12-03T17:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Необходимо круглосуточно контролировать все этапы доставки, хранения и распределения вакцины от коронавируса, это персональная ответственность глав регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавируса."Буквально круглосуточно нужно контролировать все этапы, начиная с того, как вакцина доставляется в ваш регион, как она хранится, как распределяетcя по медицинским учреждениям. Считаю, что это ваша персональная ответственность", - обратился Мишустин к главам субъектов РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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