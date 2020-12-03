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https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587509531.html
Первая партия "Спутник V" поступит в Татарстан на следующей неделе
Первая партия "Спутник V" поступит в Татарстан на следующей неделе
Первая партия вакцины "Спутник V" поступит в Татарстан на следующей неделе, вакцинацию будут проводить порядка 40 медицинских учреждений республики, сообщила... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:32
2020-12-03T14:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика татарстан (татарстан)
общество
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КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Первая партия вакцины "Спутник V" поступит в Татарстан на следующей неделе, вакцинацию будут проводить порядка 40 медицинских учреждений республики, сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова."Медицинские учреждения готовы, чтобы принять вакцину. На следующей неделе ожидаем первую партию, это порядка 3,7 тысячи доз для порядка 40 медучреждений, которые готовы их принять и начать вакцинацию", - сказала Галимова журналистам.Она отметила, что "Спутник V" требует лишь проведения двух анализов – на наличие коронавируса и антител. При наличии антител или заболевания вакцинация не выполняется. В ближайшее время должен быть подготовлен окончательный регламент вакцинации. Привиться данной вакциной смогут все желающие жители республики.На этой неделе в республике начали пострегистрационное исследование вакцины "ЭпиВакКорона". Татарстану выделено 500 доз вакцины, в исследовании примут участие 650 добровольцев, 150 из которых получат плацебо. Добровольцев отбирают из групп риска. Все они проходят тщательное обследование, сдают анализы, в том числе на наличие антител к коронавирусной инфекции.По данным оперативного штаба, Татарстан остается одним из регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На 3 декабря в республике зарегистрирован 10601 случай COVID-19, из них за последние сутки – 87. Выздоровели за весь период 9294 человека, в том числе за минувшие сутки – 79. Умер от COVID-19 в Татарстане 141 человек.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), общество

Первая партия "Спутник V" поступит в Татарстан на следующей неделе

14:32 03.12.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Первая партия вакцины "Спутник V" поступит в Татарстан на следующей неделе, вакцинацию будут проводить порядка 40 медицинских учреждений республики, сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.
"Медицинские учреждения готовы, чтобы принять вакцину. На следующей неделе ожидаем первую партию, это порядка 3,7 тысячи доз для порядка 40 медучреждений, которые готовы их принять и начать вакцинацию", - сказала Галимова журналистам.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Она отметила, что "Спутник V" требует лишь проведения двух анализов – на наличие коронавируса и антител. При наличии антител или заболевания вакцинация не выполняется. В ближайшее время должен быть подготовлен окончательный регламент вакцинации. Привиться данной вакциной смогут все желающие жители республики.
На этой неделе в республике начали пострегистрационное исследование вакцины "ЭпиВакКорона". Татарстану выделено 500 доз вакцины, в исследовании примут участие 650 добровольцев, 150 из которых получат плацебо. Добровольцев отбирают из групп риска. Все они проходят тщательное обследование, сдают анализы, в том числе на наличие антител к коронавирусной инфекции.
По данным оперативного штаба, Татарстан остается одним из регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На 3 декабря в республике зарегистрирован 10601 случай COVID-19, из них за последние сутки – 87. Выздоровели за весь период 9294 человека, в том числе за минувшие сутки – 79. Умер от COVID-19 в Татарстане 141 человек.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
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