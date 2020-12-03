https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587509531.html

Первая партия "Спутник V" поступит в Татарстан на следующей неделе

Первая партия "Спутник V" поступит в Татарстан на следующей неделе

Первая партия вакцины "Спутник V" поступит в Татарстан на следующей неделе, вакцинацию будут проводить порядка 40 медицинских учреждений республики, сообщила... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:32

2020-12-03T14:32

2020-12-03T14:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

республика татарстан (татарстан)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072151_0:53:1024:629_1400x0_80_0_0_bd017a27fa3d4bc0f79761749fc384bd.jpg

КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Первая партия вакцины "Спутник V" поступит в Татарстан на следующей неделе, вакцинацию будут проводить порядка 40 медицинских учреждений республики, сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова."Медицинские учреждения готовы, чтобы принять вакцину. На следующей неделе ожидаем первую партию, это порядка 3,7 тысячи доз для порядка 40 медучреждений, которые готовы их принять и начать вакцинацию", - сказала Галимова журналистам.Она отметила, что "Спутник V" требует лишь проведения двух анализов – на наличие коронавируса и антител. При наличии антител или заболевания вакцинация не выполняется. В ближайшее время должен быть подготовлен окончательный регламент вакцинации. Привиться данной вакциной смогут все желающие жители республики.На этой неделе в республике начали пострегистрационное исследование вакцины "ЭпиВакКорона". Татарстану выделено 500 доз вакцины, в исследовании примут участие 650 добровольцев, 150 из которых получат плацебо. Добровольцев отбирают из групп риска. Все они проходят тщательное обследование, сдают анализы, в том числе на наличие антител к коронавирусной инфекции.По данным оперативного штаба, Татарстан остается одним из регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На 3 декабря в республике зарегистрирован 10601 случай COVID-19, из них за последние сутки – 87. Выздоровели за весь период 9294 человека, в том числе за минувшие сутки – 79. Умер от COVID-19 в Татарстане 141 человек.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-03T14:32 true PT3M03S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), общество