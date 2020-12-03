https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587454256.html

Моряки фрегата "Адмирал Касатонов" получили прививки от COVID-19

Моряки фрегата "Адмирал Касатонов" получили прививки от COVID-19

Плановая вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции началась на Северном флоте, первыми прививку сделали морякам нового фрегата "Адмирал Касатонов",... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T09:35

2020-12-03T09:35

2020-12-03T09:35

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

североморск

безопасность

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МУРМАНСК, 3 дек – РИА Новости. Плановая вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции началась на Северном флоте, первыми прививку сделали морякам нового фрегата "Адмирал Касатонов", которые отправляются в дальний поход, сообщила пресс-служба флота."На Северном флоте началась плановая вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции двухкомпонентной вакциной Гам-КОВИД-Вак российского производства. Первая партия в 800 доз была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря. Уже на следующий день ей были привиты моряки фрегата "Адмирал флота Касатонов", которые проходят обязательный карантин перед дальним походом", - говорится в сообщении.В медицинской амбулатории корабля военнослужащим была сделана инъекция первой компоненты вакцины. Вторую компоненту они получат через три недели.Как отметили на флоте, вакцина Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") транспортируется и хранится в замороженном виде при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия. Перед введением пациентам её размораживают. В каждой ампуле содержится достаточное количество вещества для вакцинирования пяти человек. В главной базе Северного флота - Североморске вакцина хранится на станции переливания крови Военно-морского клинического госпиталя в специальном холодильнике."Сегодня (в четверг) вакцинация состоится в штабе Северного флота. Прививку от COVID-19 получат те представители органов военного управления, которые еще не болели коронавирусом и не имеют антител к нему. Главное условие при вакцинировании военнослужащих – нормальное самочувствие и отсутствие противопоказания к препарату", - добавили на флоте.Всего в декабре на Северный флот поступит пять тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Ими будут привиты в первую очередь те, кто выполняет задачи боевого дежурства и боевых служб, экипажи подводных лодок и кораблей, задействованные в мероприятиях оперативной подготовки и командный состав флота.Для проведения массовой вакцинации военнослужащих Северного флота от новой коронавирусной инфекции на базе Североморского военно-морского клинического госпиталя Минобороны России сформированы врачебно-сестринские бригады.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201022/vaktsinatsiya-1580979503.html

https://ria.ru/20201202/massvacputin-1587391847.html

москва

североморск

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, североморск, безопасность