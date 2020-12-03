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https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587454256.html
Моряки фрегата "Адмирал Касатонов" получили прививки от COVID-19
Моряки фрегата "Адмирал Касатонов" получили прививки от COVID-19
Плановая вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции началась на Северном флоте, первыми прививку сделали морякам нового фрегата "Адмирал Касатонов",... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T09:35
2020-12-03T09:35
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
североморск
безопасность
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МУРМАНСК, 3 дек – РИА Новости. Плановая вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции началась на Северном флоте, первыми прививку сделали морякам нового фрегата "Адмирал Касатонов", которые отправляются в дальний поход, сообщила пресс-служба флота."На Северном флоте началась плановая вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции двухкомпонентной вакциной Гам-КОВИД-Вак российского производства. Первая партия в 800 доз была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря. Уже на следующий день ей были привиты моряки фрегата "Адмирал флота Касатонов", которые проходят обязательный карантин перед дальним походом", - говорится в сообщении.В медицинской амбулатории корабля военнослужащим была сделана инъекция первой компоненты вакцины. Вторую компоненту они получат через три недели.Как отметили на флоте, вакцина Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") транспортируется и хранится в замороженном виде при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия. Перед введением пациентам её размораживают. В каждой ампуле содержится достаточное количество вещества для вакцинирования пяти человек. В главной базе Северного флота - Североморске вакцина хранится на станции переливания крови Военно-морского клинического госпиталя в специальном холодильнике."Сегодня (в четверг) вакцинация состоится в штабе Северного флота. Прививку от COVID-19 получат те представители органов военного управления, которые еще не болели коронавирусом и не имеют антител к нему. Главное условие при вакцинировании военнослужащих – нормальное самочувствие и отсутствие противопоказания к препарату", - добавили на флоте.Всего в декабре на Северный флот поступит пять тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Ими будут привиты в первую очередь те, кто выполняет задачи боевого дежурства и боевых служб, экипажи подводных лодок и кораблей, задействованные в мероприятиях оперативной подготовки и командный состав флота.Для проведения массовой вакцинации военнослужащих Северного флота от новой коронавирусной инфекции на базе Североморского военно-морского клинического госпиталя Минобороны России сформированы врачебно-сестринские бригады.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201022/vaktsinatsiya-1580979503.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, североморск, безопасность

Моряки фрегата "Адмирал Касатонов" получили прививки от COVID-19

09:35 03.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовФрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в порту Североморска
Фрегат проекта 22350 Адмирал флота Касатонов в порту Североморска - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 3 дек – РИА Новости. Плановая вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции началась на Северном флоте, первыми прививку сделали морякам нового фрегата "Адмирал Касатонов", которые отправляются в дальний поход, сообщила пресс-служба флота.
"На Северном флоте началась плановая вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции двухкомпонентной вакциной Гам-КОВИД-Вак российского производства. Первая партия в 800 доз была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря. Уже на следующий день ей были привиты моряки фрегата "Адмирал флота Касатонов", которые проходят обязательный карантин перед дальним походом", - говорится в сообщении.
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В медицинской амбулатории корабля военнослужащим была сделана инъекция первой компоненты вакцины. Вторую компоненту они получат через три недели.
Как отметили на флоте, вакцина Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") транспортируется и хранится в замороженном виде при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия. Перед введением пациентам её размораживают. В каждой ампуле содержится достаточное количество вещества для вакцинирования пяти человек. В главной базе Северного флота - Североморске вакцина хранится на станции переливания крови Военно-морского клинического госпиталя в специальном холодильнике.
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Путин поручил начать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе
"Сегодня (в четверг) вакцинация состоится в штабе Северного флота. Прививку от COVID-19 получат те представители органов военного управления, которые еще не болели коронавирусом и не имеют антител к нему. Главное условие при вакцинировании военнослужащих – нормальное самочувствие и отсутствие противопоказания к препарату", - добавили на флоте.
Всего в декабре на Северный флот поступит пять тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Ими будут привиты в первую очередь те, кто выполняет задачи боевого дежурства и боевых служб, экипажи подводных лодок и кораблей, задействованные в мероприятиях оперативной подготовки и командный состав флота.
Для проведения массовой вакцинации военнослужащих Северного флота от новой коронавирусной инфекции на базе Североморского военно-морского клинического госпиталя Минобороны России сформированы врачебно-сестринские бригады.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваСевероморскБезопасность
 
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