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Верховный суд Висконсина не принял иск Трампа о нарушениях на выборах
Верховный суд Висконсина не принял иск Трампа о нарушениях на выборах
Верховный суд штата Висконсин отказался принимать иск команды президента США Дональда Трампа с требованием аннулировать более чем 221 тысячу избирательных... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T21:54
2020-12-03T21:54
2020-12-03T21:54
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
висконсин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Верховный суд штата Висконсин отказался принимать иск команды президента США Дональда Трампа с требованием аннулировать более чем 221 тысячу избирательных бюллетеней, говорится в постановлении.Ранее губернатор штата Висконсин Тони Эверс по итогам пересчета голосов сертифицировал результаты выборов и подтвердил победу Джо Байдена. Отрыв составил около 20 тысяч голосов.Штаб Трампа настаивал, чтобы разбирательством занялся непосредственно ВС, минуя промежуточные ступени, поскольку уже на 14 декабря запланирована встреча коллегии выборщиков, которые должны назвать имя нового президента страны. Однако в своем отказе ВС заявил, что иск Трампа должен быть сначала рассмотрен в суде низшей инстанции.Ранее сообщалось, что в иске были приведены свидетельства нарушения закона, такие как махинации с конвертами для отправки бюллетеней заочного голосования, учет бюллетеней, выданных с нарушениями, проведение "незаконных мероприятий по голосованию".Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.
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дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Верховный суд штата Висконсин
отказался принимать иск команды президента США Дональда Трампа
с требованием аннулировать более чем 221 тысячу избирательных бюллетеней, говорится в постановлении.
Ранее губернатор штата Висконсин Тони Эверс по итогам пересчета голосов сертифицировал результаты выборов и подтвердил победу Джо Байдена
. Отрыв составил около 20 тысяч голосов.
Штаб Трампа настаивал, чтобы разбирательством занялся непосредственно ВС, минуя промежуточные ступени, поскольку уже на 14 декабря запланирована встреча коллегии выборщиков, которые должны назвать имя нового президента страны. Однако в своем отказе ВС заявил, что иск Трампа должен быть сначала рассмотрен в суде низшей инстанции.
Ранее сообщалось, что в иске были приведены свидетельства нарушения закона, такие как махинации с конвертами для отправки бюллетеней заочного голосования, учет бюллетеней, выданных с нарушениями, проведение "незаконных мероприятий по голосованию".
Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.