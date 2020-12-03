https://ria.ru/20201203/tovarooborot-1587531129.html

Чжоу Лицюнь: товарооборот КНР-РФ может вырасти и достичь уровня 2019 года

Чжоу Лицюнь: товарооборот КНР-РФ может вырасти и достичь уровня 2019 года

Коронавирусная инфекция в значительной степени негативно сказалась на китайско-российском товарообороте, однако ожидается, что объём двусторонней торговли может РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:14

2020-12-03T16:14

2020-12-03T16:14

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 3 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Коронавирусная инфекция в значительной степени негативно сказалась на китайско-российском товарообороте, однако ожидается, что объём двусторонней торговли может вырасти ускоренным образом и по итогам текущего года догнать уровень 2019-го. Об этом заявил президент Российско-китайской генеральной торговой палаты, гендиректор China Chengtong International Investment Co., Ltd. Чжоу Лицюнь в интервью информационному агентству "Спутник".По словам Чжоу Лицюня, пандемия нового коронавируса несомненно нанесла удар по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству, создала ряд препятствий, таких как прекращение людских обменов и контактов, увеличение себестоимости логистики и сроков доставки, а также вызвала серьёзные проблемы с цепочками поставок и потоком капитала. Несмотря на это, необходимо отметить, что неизменными остаются как основные условия китайско-российской торговли, так и три основополагающих фактора, влияющих на торгово-экономические связи обеих стран, а именно: прочное политическое взаимодоверие, взаимодополняемость и взаимовыгодность сотрудничества в данной сфере и потребности внутренних рынков двух стран. Таким образом, тенденции развития двусторонней торговли между КНР и РФ в долгосрочной перспективе также останутся неизменными и благоприятными. Сотрудничество в сфере энергоресурсов и электроэнергии постоянно расширяется, одновременно с этим в двусторонней торговле растёт доля электронной коммерции, укрепляется взаимодействие и наблюдается устойчивый прогресс в таких новых отраслях, как научно-технические инновации, биофармацевтика и т.д. Всё это свидетельствует об огромном потенциале, взаимном переплетении и прочности китайско-российских двусторонних торгово-экономических отношений.Чжоу Лицюнь со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР заявил, что китайско-российский товарооборот за первые 10 месяцев 2020 года составил 88 миллиардов 195 миллионов долларов, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что ситуация улучшится по мере улучшения контроля эпидемической обстановки COVID-19 в обеих странах.

https://ria.ru/20201203/ekonomika-1587487699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, экономика