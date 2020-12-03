Чжоу Лицюнь: товарооборот КНР-РФ может вырасти и достичь уровня 2019 года
© РИА Новости / Алексей КуденкоГенеральный управляющий China Chengtong International Investment Ltd. Чжоу Лицюн
МОСКВА, 3 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Коронавирусная инфекция в значительной степени негативно сказалась на китайско-российском товарообороте, однако ожидается, что объём двусторонней торговли может вырасти ускоренным образом и по итогам текущего года догнать уровень 2019-го.
Об этом заявил президент Российско-китайской генеральной торговой палаты, гендиректор China Chengtong International Investment Co., Ltd. Чжоу Лицюнь в интервью информационному агентству "Спутник".
По словам Чжоу Лицюня, пандемия нового коронавируса несомненно нанесла удар по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству, создала ряд препятствий, таких как прекращение людских обменов и контактов, увеличение себестоимости логистики и сроков доставки, а также вызвала серьёзные проблемы с цепочками поставок и потоком капитала. Несмотря на это, необходимо отметить, что неизменными остаются как основные условия китайско-российской торговли, так и три основополагающих фактора, влияющих на торгово-экономические связи обеих стран, а именно: прочное политическое взаимодоверие, взаимодополняемость и взаимовыгодность сотрудничества в данной сфере и потребности внутренних рынков двух стран. Таким образом, тенденции развития двусторонней торговли между КНР и РФ в долгосрочной перспективе также останутся неизменными и благоприятными. Сотрудничество в сфере энергоресурсов и электроэнергии постоянно расширяется, одновременно с этим в двусторонней торговле растёт доля электронной коммерции, укрепляется взаимодействие и наблюдается устойчивый прогресс в таких новых отраслях, как научно-технические инновации, биофармацевтика и т.д. Всё это свидетельствует об огромном потенциале, взаимном переплетении и прочности китайско-российских двусторонних торгово-экономических отношений.
Чжоу Лицюнь со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР заявил, что китайско-российский товарооборот за первые 10 месяцев 2020 года составил 88 миллиардов 195 миллионов долларов, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что ситуация улучшится по мере улучшения контроля эпидемической обстановки COVID-19 в обеих странах.