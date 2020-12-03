Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201203/tovarooborot-1587531129.html
Чжоу Лицюнь: товарооборот КНР-РФ может вырасти и достичь уровня 2019 года
Чжоу Лицюнь: товарооборот КНР-РФ может вырасти и достичь уровня 2019 года
Коронавирусная инфекция в значительной степени негативно сказалась на китайско-российском товарообороте, однако ожидается, что объём двусторонней торговли может РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:14
2020-12-03T16:14
россия-китай: главное
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587530505_0:371:2979:2047_1400x0_80_0_0_59a4adb757e70ae0ebba2c42ec5d1f62.jpg
МОСКВА, 3 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Коронавирусная инфекция в значительной степени негативно сказалась на китайско-российском товарообороте, однако ожидается, что объём двусторонней торговли может вырасти ускоренным образом и по итогам текущего года догнать уровень 2019-го. Об этом заявил президент Российско-китайской генеральной торговой палаты, гендиректор China Chengtong International Investment Co., Ltd. Чжоу Лицюнь в интервью информационному агентству "Спутник".По словам Чжоу Лицюня, пандемия нового коронавируса несомненно нанесла удар по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству, создала ряд препятствий, таких как прекращение людских обменов и контактов, увеличение себестоимости логистики и сроков доставки, а также вызвала серьёзные проблемы с цепочками поставок и потоком капитала. Несмотря на это, необходимо отметить, что неизменными остаются как основные условия китайско-российской торговли, так и три основополагающих фактора, влияющих на торгово-экономические связи обеих стран, а именно: прочное политическое взаимодоверие, взаимодополняемость и взаимовыгодность сотрудничества в данной сфере и потребности внутренних рынков двух стран. Таким образом, тенденции развития двусторонней торговли между КНР и РФ в долгосрочной перспективе также останутся неизменными и благоприятными. Сотрудничество в сфере энергоресурсов и электроэнергии постоянно расширяется, одновременно с этим в двусторонней торговле растёт доля электронной коммерции, укрепляется взаимодействие и наблюдается устойчивый прогресс в таких новых отраслях, как научно-технические инновации, биофармацевтика и т.д. Всё это свидетельствует об огромном потенциале, взаимном переплетении и прочности китайско-российских двусторонних торгово-экономических отношений.Чжоу Лицюнь со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР заявил, что китайско-российский товарооборот за первые 10 месяцев 2020 года составил 88 миллиардов 195 миллионов долларов, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что ситуация улучшится по мере улучшения контроля эпидемической обстановки COVID-19 в обеих странах.
https://ria.ru/20201203/ekonomika-1587487699.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587530505_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_81aa3606e824ae3a55ce26b7bf125dcd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, экономика

Чжоу Лицюнь: товарооборот КНР-РФ может вырасти и достичь уровня 2019 года

16:14 03.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоГенеральный управляющий China Chengtong International Investment Ltd. Чжоу Лицюн
Генеральный управляющий China Chengtong International Investment Ltd. Чжоу Лицюн - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Коронавирусная инфекция в значительной степени негативно сказалась на китайско-российском товарообороте, однако ожидается, что объём двусторонней торговли может вырасти ускоренным образом и по итогам текущего года догнать уровень 2019-го.
Об этом заявил президент Российско-китайской генеральной торговой палаты, гендиректор China Chengtong International Investment Co., Ltd. Чжоу Лицюнь в интервью информационному агентству "Спутник".
По словам Чжоу Лицюня, пандемия нового коронавируса несомненно нанесла удар по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству, создала ряд препятствий, таких как прекращение людских обменов и контактов, увеличение себестоимости логистики и сроков доставки, а также вызвала серьёзные проблемы с цепочками поставок и потоком капитала. Несмотря на это, необходимо отметить, что неизменными остаются как основные условия китайско-российской торговли, так и три основополагающих фактора, влияющих на торгово-экономические связи обеих стран, а именно: прочное политическое взаимодоверие, взаимодополняемость и взаимовыгодность сотрудничества в данной сфере и потребности внутренних рынков двух стран. Таким образом, тенденции развития двусторонней торговли между КНР и РФ в долгосрочной перспективе также останутся неизменными и благоприятными. Сотрудничество в сфере энергоресурсов и электроэнергии постоянно расширяется, одновременно с этим в двусторонней торговле растёт доля электронной коммерции, укрепляется взаимодействие и наблюдается устойчивый прогресс в таких новых отраслях, как научно-технические инновации, биофармацевтика и т.д. Всё это свидетельствует об огромном потенциале, взаимном переплетении и прочности китайско-российских двусторонних торгово-экономических отношений.
Чжоу Лицюнь со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР заявил, что китайско-российский товарооборот за первые 10 месяцев 2020 года составил 88 миллиардов 195 миллионов долларов, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что ситуация улучшится по мере улучшения контроля эпидемической обстановки COVID-19 в обеих странах.
Флаги стран-членов ОЭСР - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 12:43Россия-Китай: Главное
ОЭСР: мировая экономика способна в целом восстановиться в 2021 году
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28В России провели более 78,2 миллиона тестов на коронавирус
09:25Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр ВОЗ пока не известны
09:24Еще один регион объявил 31 декабря выходным днем
09:22В Китае прокомментировали статью главы американской разведки
09:09Узбекистан примет решение по испытаниям "Спутник V" в ближайшее время
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
Лента новостейМолния