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Запущенные с Плесецка спутники внесли в каталог космических объектов
Запущенные с Плесецка спутники внесли в каталог космических объектов
Специалисты Центра контроля космического пространства Воздушно-космических сил РФ внесли в каталог данные о спутниках связи "Гонец-М" и аппарата Минобороны,... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T09:44
2020-12-03T09:44
россия
воздушно-космические силы россии
плесецк (космодром)
космос - риа наука
архангельская область
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Специалисты Центра контроля космического пространства Воздушно-космических сил РФ внесли в каталог данные о спутниках связи "Гонец-М" и аппарата Минобороны, запущенных в четверг с космодрома Плесецк, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства."Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о новых космических объектах - космических аппаратах, запущенных ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк", - отметили в Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, после выведения на орбиту спутников и сведения с орбиты разгонного блока "Фрегат" офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.Ракета "Союз-2.1б" со спутниками связи "Гонец-М" и аппаратом в интересах Минобороны стартовала в 04.14 мск с пусковой установки №3 площадки №43 Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области. Пуск был осуществлен боевым расчетом Космических войск ВКС.Главный каталог космических объектов СККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Он предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тысяч км. В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и т.п.Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами ЦККП Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тысяч измерений.
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россия, воздушно-космические силы россии, плесецк (космодром), космос - риа наука, архангельская область

Запущенные с Плесецка спутники внесли в каталог космических объектов

09:44 03.12.2020
 
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель Союз
Ракета-носитель Союз - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Специалисты Центра контроля космического пространства Воздушно-космических сил РФ внесли в каталог данные о спутниках связи "Гонец-М" и аппарата Минобороны, запущенных в четверг с космодрома Плесецк, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.
"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о новых космических объектах - космических аппаратах, запущенных ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк", - отметили в Минобороны РФ.
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Как уточнили в ведомстве, после выведения на орбиту спутников и сведения с орбиты разгонного блока "Фрегат" офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.
Ракета "Союз-2.1б" со спутниками связи "Гонец-М" и аппаратом в интересах Минобороны стартовала в 04.14 мск с пусковой установки №3 площадки №43 Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области. Пуск был осуществлен боевым расчетом Космических войск ВКС.
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Главный каталог космических объектов СККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Он предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тысяч км. В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и т.п.
Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами ЦККП Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тысяч измерений.
 
РоссияВоздушно-космические силы РоссииПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАрхангельская область
 
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