https://ria.ru/20201203/sochi-1587448268.html

В Сочи конкурс на должность мэра пройдет после отделения округа Сириус

В Сочи конкурс на должность мэра пройдет после отделения округа Сириус

Депутаты проведут конкурс на должность мэра Сочи после выделения городского округа Сириус, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T08:19

2020-12-03T08:19

2020-12-03T08:27

алексей копайгородский

краснодар

сочи

краснодарский край

политика

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СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Депутаты проведут конкурс на должность мэра Сочи после выделения городского округа Сириус, сообщили РИА Новости в администрации города.В мэрии подчеркивают, что необходимость проведения нового конкурса на должность главы Сочи возникла после выделения части территории Адлерского района в отдельную территорию – ​городской округ Сириус. Решение Городского собрания Сочи о процедуре было опубликовано в октябре, после процедуры отделения Сириуса."4 декабря в Сочи пройдет заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи", - подчеркнул представитель администрации.Уточняется, что заявки на участие в конкурсе подали шесть человек. Это жители Сочи, Краснодара и Ростовской области. По результатам подсчета баллов, набранных каждым из участников конкурса, комиссия примет решение о регистрации и представлении в городское Собрание Сочи не менее двух кандидатов."Из них 10 декабря на сессии Городского собрания Сочи депутаты выберут главу муниципального образования городской округ город-курорт Сочи", - отмечают в мэрии.Бывший вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский возглавил Сочи в сентябре 2019 года после победы в первом в истории города конкурсе на должность мэра курорта.

https://ria.ru/20201118/sirius-1585179667.html

https://ria.ru/20201118/sirius-1585183102.html

краснодар

сочи

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алексей копайгородский, краснодар, сочи, краснодарский край, политика