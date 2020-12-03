В Сочи конкурс на должность мэра пройдет после отделения округа Сириус
08:19 03.12.2020 (обновлено: 08:27 03.12.2020)
© РИА Новости / Владимир СергеевОлимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Депутаты проведут конкурс на должность мэра Сочи после выделения городского округа Сириус, сообщили РИА Новости в администрации города.
В мэрии подчеркивают, что необходимость проведения нового конкурса на должность главы Сочи возникла после выделения части территории Адлерского района в отдельную территорию – городской округ Сириус. Решение Городского собрания Сочи о процедуре было опубликовано в октябре, после процедуры отделения Сириуса.
"4 декабря в Сочи пройдет заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи", - подчеркнул представитель администрации.
Уточняется, что заявки на участие в конкурсе подали шесть человек. Это жители Сочи, Краснодара и Ростовской области. По результатам подсчета баллов, набранных каждым из участников конкурса, комиссия примет решение о регистрации и представлении в городское Собрание Сочи не менее двух кандидатов.
"Из них 10 декабря на сессии Городского собрания Сочи депутаты выберут главу муниципального образования городской округ город-курорт Сочи", - отмечают в мэрии.
Бывший вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский возглавил Сочи в сентябре 2019 года после победы в первом в истории города конкурсе на должность мэра курорта.
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