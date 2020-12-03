https://ria.ru/20201203/pravitelstvo-1587493997.html

Правительство одобрило поддержку еще пяти научно-образовательных центров

Правительство одобрило поддержку еще пяти научно-образовательных центров

Правительство одобрило поддержку пяти научно-образовательных центров, объем финансирования составит 700 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:21

2020-12-03T13:21

2020-12-03T13:21

арктика

михаил мишустин

нижегородская область

пермский край

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство одобрило поддержку пяти научно-образовательных центров, объем финансирования составит 700 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На этой неделе правительство подвело итоги конкурсного отбора научно-образовательных центров, которым будет предоставлена государственная поддержка. Отобрано пять центров, большинство из которых межрегиональные. Это инженерия будущего, передовые производственные технологии и материалы, российская Арктика, новые материалы, технологии и методы исследования, Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня и "Тулатех", - сказал Мишустин на заседании правительства.Премьер подчеркнул, что все они обладают высоким научно-исследовательским кадровым потенциалом и развитой инфраструктурой. Он напомнил, что это уже вторая пятерка победителей правительственного конкурса."Первые пять научно-образовательных центра, которые расположены в Пермском крае, Нижегородской области, Тюменской, Белгородской и Кемеровской, уже получили гранты. На это было направлено более 700 миллионов рублей", - сказал глава правительства.Мишустин отметил, что по указу президента в ближайшие годы в стране должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня."Именно на базе таких центров возможно выстроить современную модель исследований и разработок, готовить квалифицированных специалистов для решения масштабных научно-технологических задач", - добавил он.

https://ria.ru/20200627/1573556073.html

https://ria.ru/20200324/1568922579.html

арктика

нижегородская область

пермский край

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арктика, михаил мишустин, нижегородская область, пермский край