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Правительство одобрило поддержку еще пяти научно-образовательных центров
Правительство одобрило поддержку еще пяти научно-образовательных центров
Правительство одобрило поддержку пяти научно-образовательных центров, объем финансирования составит 700 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:21
2020-12-03T13:21
арктика
михаил мишустин
нижегородская область
пермский край
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство одобрило поддержку пяти научно-образовательных центров, объем финансирования составит 700 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На этой неделе правительство подвело итоги конкурсного отбора научно-образовательных центров, которым будет предоставлена государственная поддержка. Отобрано пять центров, большинство из которых межрегиональные. Это инженерия будущего, передовые производственные технологии и материалы, российская Арктика, новые материалы, технологии и методы исследования, Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня и "Тулатех", - сказал Мишустин на заседании правительства.Премьер подчеркнул, что все они обладают высоким научно-исследовательским кадровым потенциалом и развитой инфраструктурой. Он напомнил, что это уже вторая пятерка победителей правительственного конкурса."Первые пять научно-образовательных центра, которые расположены в Пермском крае, Нижегородской области, Тюменской, Белгородской и Кемеровской, уже получили гранты. На это было направлено более 700 миллионов рублей", - сказал глава правительства.Мишустин отметил, что по указу президента в ближайшие годы в стране должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня."Именно на базе таких центров возможно выстроить современную модель исследований и разработок, готовить квалифицированных специалистов для решения масштабных научно-технологических задач", - добавил он.
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арктика, михаил мишустин, нижегородская область, пермский край

Правительство одобрило поддержку еще пяти научно-образовательных центров

13:21 03.12.2020
 
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство одобрило поддержку пяти научно-образовательных центров, объем финансирования составит 700 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На этой неделе правительство подвело итоги конкурсного отбора научно-образовательных центров, которым будет предоставлена государственная поддержка. Отобрано пять центров, большинство из которых межрегиональные. Это инженерия будущего, передовые производственные технологии и материалы, российская Арктика, новые материалы, технологии и методы исследования, Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня и "Тулатех", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Тюменский государственный университет - РИА Новости, 1920, 27.06.2020
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Пять научно-образовательных центров получат гранты на свою работу
Премьер подчеркнул, что все они обладают высоким научно-исследовательским кадровым потенциалом и развитой инфраструктурой. Он напомнил, что это уже вторая пятерка победителей правительственного конкурса.
"Первые пять научно-образовательных центра, которые расположены в Пермском крае, Нижегородской области, Тюменской, Белгородской и Кемеровской, уже получили гранты. На это было направлено более 700 миллионов рублей", - сказал глава правительства.
Мишустин отметил, что по указу президента в ближайшие годы в стране должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.
"Именно на базе таких центров возможно выстроить современную модель исследований и разработок, готовить квалифицированных специалистов для решения масштабных научно-технологических задач", - добавил он.
Сотрудники лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.03.2020
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АрктикаМихаил МишустинНижегородская областьПермский край
 
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