Правительство одобрило поддержку еще пяти научно-образовательных центров
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство одобрило поддержку пяти научно-образовательных центров, объем финансирования составит 700 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На этой неделе правительство подвело итоги конкурсного отбора научно-образовательных центров, которым будет предоставлена государственная поддержка. Отобрано пять центров, большинство из которых межрегиональные. Это инженерия будущего, передовые производственные технологии и материалы, российская Арктика, новые материалы, технологии и методы исследования, Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня и "Тулатех", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Премьер подчеркнул, что все они обладают высоким научно-исследовательским кадровым потенциалом и развитой инфраструктурой. Он напомнил, что это уже вторая пятерка победителей правительственного конкурса.
"Первые пять научно-образовательных центра, которые расположены в Пермском крае, Нижегородской области, Тюменской, Белгородской и Кемеровской, уже получили гранты. На это было направлено более 700 миллионов рублей", - сказал глава правительства.
Мишустин отметил, что по указу президента в ближайшие годы в стране должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.
"Именно на базе таких центров возможно выстроить современную модель исследований и разработок, готовить квалифицированных специалистов для решения масштабных научно-технологических задач", - добавил он.