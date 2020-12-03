https://ria.ru/20201203/pozhar-1587445859.html

В Перми загорелась кровля жилого дома

В Перми загорелась кровля жилого дома

Кровля жилого дома загорелась на площади 100 квадратных метров в Перми, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T07:06

2020-12-03T07:06

2020-12-03T07:06

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пермь

происшествия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Кровля жилого дома загорелась на площади 100 квадратных метров в Перми, сообщает пресс-служба МЧС России.Отмечается, что из дома эвакуировали около 70 человек. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет."В 05:35 (мск)... поступило сообщение о загорании кровли в жилом доме по улице Студенческая, город Пермь... На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение по всей площади кровли, 100 квадратных метров". - говорится в сообщении.К тушению пожара привлекаются 55 человек и 28 единиц техники.

https://ria.ru/20201203/pozhar-1587443883.html

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермь, происшествия