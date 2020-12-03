https://ria.ru/20201203/potok-1587377245.html
Сработает ли уловка Германии по спасению "Северного потока — 2"
Сработает ли уловка Германии по спасению "Северного потока — 2"
В Берлине опять размышляют, как избежать санкций против проекта "Северный поток — 2": на этот раз речь идет о создании специального экологического фонда. Расчет РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T08:00
2020-12-03T08:00
2020-12-03T08:00
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
мануэла швезиг
северный поток — 2
сжиженный природный газ
газпром
джо байден
германия
сша
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Софья Мельничук. В Берлине опять размышляют, как избежать санкций против проекта "Северный поток — 2": на этот раз речь идет о создании специального экологического фонда. Расчет на то, что он поможет обойти американские ограничения и благополучно достроить газопровод. Сработает ли уловка, разбиралось РИА Новости. Фонд в помощь"Вот так Мануэла Швезиг хочет перехитрить правительство США" — гласит заголовок немецкой газеты Bild. О замысловатом плане руководства региона журналисты узнали от неназванных источников. По их данным, в ближайшие дни появится организация Фонд защиты климата MV (StiftungKlimaschutz MV). Предприятие займется только газопроводом, саму же "путинскую трубу" (так поток называют в газете) представит как "важный объект для охраны окружающей среды" Мекленбурга — Передней Померании.Немецкие компании, которым угрожают санкции, передадут свои услуги в управление фонда, и тот перенаправит их на строительство трубопровода. Таким образом, ни одна компания не будет работать с российским проектом напрямую и ограничительные меры на них не распространятся.В Министерстве энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли публикацию пока не прокомментировали. Отказ отказатьсяЭто не первая инициатива немцев в помощь "Северному потоку". В сентябре правительство Германии предложило Соединенным Штатам построить в портах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен хранилища для американского сжиженного природного газа (СПГ). Власти ФРГ выделяли на это около миллиарда долларов, сообщала газета Die Zeit. В обмен Вашингтон одобрил бы введение в эксплуатацию газопровода. Незадолго до этого сенат США потребовал очередных санкций против предприятий в городе Засниц на острове Рюген. Там логистическая база российского проекта — порт Мукран, который обслуживает компания Fährhafen Sassnitz. Бургомистр Франк Крафт возмутился: это нарушало международное право и угрожало рабочим местам. Европа не должна позволять вмешиваться в свои дела, настаивал он. За строптивость город никто не наказал, но не осуществился и проект терминалов для американского СПГ. Компания Uniper, которая отвечала за них в Вильгельмсхафене, передумала, передавало агентство AP. Игроки на рынке попросту не желали покупать сжиженный газ. Однако совсем от хранилищ СПГ в Германии не отказываются. Спикер Министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн заявила: в целом правительство приветствует инициативы, которые позволят "в дальнейшем диверсифицировать газовую инфраструктуру".Санкции или смирениеТем временем американские санкции заставляют компании выходить из проекта. В конце ноября об этом сообщила норвежская Det Norske Veritas — GermanischerLloyd (DNV GL), занимавшаяся проверкой работ и документов на соответствие стандартам. Она должна была выдать свидетельство по окончании строительства."Мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект "Северный поток — 2", подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила оказывать услуги, на которые распространяется PEESA", — объяснил представитель компании. PEESA — опубликованное Госдепом руководство относительно закона "О защите энергетической безопасности Европы.И все же инициативы вроде создания регионального фонда защиты природы вряд ли придадут компаниям уверенности. "Сделать можно что угодно, вопрос в эффективности", — считает Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам.И в правительстве Германии, и в ЕС продолжаются дискуссии об опасности вторичных санкций. Повестка более широкая, помимо "Северного потока — 2", обсуждают, например, Иран. Однако пока не ясно, как именно Фонд защиты климата MV поможет российскому газопроводу. "Американцы способны этот фонд заблокировать, внести в черный список, подвергнуть санкциям", — перечисляет эксперт. По его мнению, сначала нужно понять, по какой схеме будет работать организация, и увидеть уставные документы."Более того, против фонда и уголовное дело в США способны завести, если Минюст заподозрит, что с его помощью хотят избежать ограничительных мер, — объясняет Тимофеев. — По закону за преднамеренное противодействие режиму санкций грозит до 20 лет тюрьмы. Так что тут свои риски. В любом случае пока эта идея вилами по воде писана". Два стула для ГерманииПолитики готовы хитрить, чтобы обойти санкции и диверсифицировать поставки, однако компании не хотят рисковать. "Германия сидит на двух стульях. С одной стороны — выгода экономического сотрудничества с Востоком. С другой — большой брат из Вашингтона с сильным лоббистским воздействием", — отмечает в разговоре с РИА Новости Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. Бизнесу выгодны стабильные поставки дешевого газа через "Северный поток — 2". "Газ, как говорится, не только ценный мех, но и важное сырье для химической отрасли. А это, в свою очередь, значимая индустрия для Германии", — поясняет он.— Но политический класс в лице партий ХДС, СДПГ уделяет больше внимания трансатлантическим отношениям и мнение Вашингтона для политических элит — определяющее".Европа ждет прихода в Белый дом Джо Байдена. Демократ настроен на восстановление связей — есть надежда, что он более чутко отнесется к чаяниям партнеров.Вектор на глобализацию при Байдене действительно усилится, полагает Александр Камкин. "Но предпочтение отдадут наднациональным структурам, — добавляет он. — "Северный поток — 2" при этом ориентирован на европейские интересы, не трансатлантические, и это идет вразрез интересам американских поставщиков. Поэтому конкуренция как минимум усилится, а санкционное давление США продолжится".Эксперты сходятся на том, что смягчения ограничительных мер ждать не стоит. Немецким властям придется лавировать: здесь уместны и инициативы по диверсификации поставок, чтобы угодить импортерам, и создание фондов "за все хорошее". Однако препятствия на пути российского газового трубопровода пока никуда не исчезнут.
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россия, санкции сша против "северного потока — 2", мануэла швезиг, северный поток — 2, сжиженный природный газ, газпром, джо байден, германия, сша
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Софья Мельничук. В Берлине опять размышляют, как избежать санкций против проекта "Северный поток — 2": на этот раз речь идет о создании специального экологического фонда. Расчет на то, что он поможет обойти американские ограничения и благополучно достроить газопровод. Сработает ли уловка, разбиралось РИА Новости.
Фонд в помощь
"Вот так Мануэла Швезиг хочет перехитрить правительство США" — гласит заголовок немецкой газеты Bild
. О замысловатом плане руководства региона журналисты узнали от неназванных источников.
По их данным, в ближайшие дни появится организация Фонд защиты климата MV (StiftungKlimaschutz MV). Предприятие займется только газопроводом, саму же "путинскую трубу" (так поток называют в газете) представит как "важный объект для охраны окружающей среды" Мекленбурга — Передней Померании.
Немецкие компании, которым угрожают санкции, передадут свои услуги в управление фонда, и тот перенаправит их на строительство трубопровода. Таким образом, ни одна компания не будет работать с российским проектом напрямую и ограничительные меры на них не распространятся.
В Министерстве энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли публикацию пока не прокомментировали.
Отказ отказаться
Это не первая инициатива немцев в помощь "Северному потоку". В сентябре правительство Германии предложило Соединенным Штатам построить в портах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен хранилища для американского сжиженного природного газа (СПГ). Власти ФРГ выделяли на это около миллиарда долларов, сообщала газета Die Zeit
. В обмен Вашингтон одобрил бы введение в эксплуатацию газопровода.
Незадолго до этого сенат США потребовал очередных санкций против предприятий в городе Засниц на острове Рюген. Там логистическая база российского проекта — порт Мукран, который обслуживает компания Fährhafen Sassnitz. Бургомистр Франк Крафт возмутился: это нарушало международное право и угрожало рабочим местам. Европа не должна позволять вмешиваться в свои дела, настаивал он.
За строптивость город никто не наказал, но не осуществился и проект терминалов для американского СПГ. Компания Uniper, которая отвечала за них в Вильгельмсхафене, передумала, передавало агентство AP
. Игроки на рынке попросту не желали покупать сжиженный газ.
Однако совсем от хранилищ СПГ в Германии не отказываются. Спикер Министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн заявила: в целом правительство приветствует инициативы, которые позволят "в дальнейшем диверсифицировать газовую инфраструктуру".
Санкции или смирение
Тем временем американские санкции заставляют компании выходить из проекта. В конце ноября об этом сообщила норвежская Det Norske Veritas — GermanischerLloyd (DNV GL), занимавшаяся проверкой работ и документов на соответствие стандартам. Она должна была выдать свидетельство по окончании строительства.
"Мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект "Северный поток — 2", подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила оказывать услуги, на которые распространяется PEESA", — объяснил представитель компании. PEESA — опубликованное Госдепом руководство относительно закона "О защите энергетической безопасности Европы.
И все же инициативы вроде создания регионального фонда защиты природы вряд ли придадут компаниям уверенности. "Сделать можно что угодно, вопрос в эффективности", — считает Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам.
И в правительстве Германии, и в ЕС продолжаются дискуссии об опасности вторичных санкций. Повестка более широкая, помимо "Северного потока — 2", обсуждают, например, Иран. Однако пока не ясно, как именно Фонд защиты климата MV поможет российскому газопроводу.
"Американцы способны этот фонд заблокировать, внести в черный список, подвергнуть санкциям", — перечисляет эксперт. По его мнению, сначала нужно понять, по какой схеме будет работать организация, и увидеть уставные документы.
"Более того, против фонда и уголовное дело в США способны завести, если Минюст заподозрит, что с его помощью хотят избежать ограничительных мер, — объясняет Тимофеев. — По закону за преднамеренное противодействие режиму санкций грозит до 20 лет тюрьмы. Так что тут свои риски. В любом случае пока эта идея вилами по воде писана".
Два стула для Германии
Политики готовы хитрить, чтобы обойти санкции и диверсифицировать поставки, однако компании не хотят рисковать. "Германия сидит на двух стульях. С одной стороны — выгода экономического сотрудничества с Востоком. С другой — большой брат из Вашингтона с сильным лоббистским воздействием", — отмечает в разговоре с РИА Новости Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН.
Бизнесу выгодны стабильные поставки дешевого газа через "Северный поток — 2". "Газ, как говорится, не только ценный мех, но и важное сырье для химической отрасли. А это, в свою очередь, значимая индустрия для Германии", — поясняет он.— Но политический класс в лице партий ХДС, СДПГ уделяет больше внимания трансатлантическим отношениям и мнение Вашингтона для политических элит — определяющее".
Европа ждет прихода в Белый дом Джо Байдена. Демократ настроен на восстановление связей — есть надежда, что он более чутко отнесется к чаяниям партнеров.
Вектор на глобализацию при Байдене действительно усилится, полагает Александр Камкин. "Но предпочтение отдадут наднациональным структурам, — добавляет он. — "Северный поток — 2" при этом ориентирован на европейские интересы, не трансатлантические, и это идет вразрез интересам американских поставщиков. Поэтому конкуренция как минимум усилится, а санкционное давление США продолжится".
Эксперты сходятся на том, что смягчения ограничительных мер ждать не стоит. Немецким властям придется лавировать: здесь уместны и инициативы по диверсификации поставок, чтобы угодить импортерам, и создание фондов "за все хорошее". Однако препятствия на пути российского газового трубопровода пока никуда не исчезнут.