https://ria.ru/20201203/potok-1587377245.html

Сработает ли уловка Германии по спасению "Северного потока — 2"

Сработает ли уловка Германии по спасению "Северного потока — 2"

В Берлине опять размышляют, как избежать санкций против проекта "Северный поток — 2": на этот раз речь идет о создании специального экологического фонда. Расчет РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T08:00

2020-12-03T08:00

2020-12-03T08:00

россия

санкции сша против "северного потока — 2"

мануэла швезиг

северный поток — 2

сжиженный природный газ

газпром

джо байден

германия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587355710_0:319:3074:2048_1400x0_80_0_0_fe960eae650ad8eadda382755bf929b9.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Софья Мельничук. В Берлине опять размышляют, как избежать санкций против проекта "Северный поток — 2": на этот раз речь идет о создании специального экологического фонда. Расчет на то, что он поможет обойти американские ограничения и благополучно достроить газопровод. Сработает ли уловка, разбиралось РИА Новости. Фонд в помощь"Вот так Мануэла Швезиг хочет перехитрить правительство США" — гласит заголовок немецкой газеты Bild. О замысловатом плане руководства региона журналисты узнали от неназванных источников. По их данным, в ближайшие дни появится организация Фонд защиты климата MV (StiftungKlimaschutz MV). Предприятие займется только газопроводом, саму же "путинскую трубу" (так поток называют в газете) представит как "важный объект для охраны окружающей среды" Мекленбурга — Передней Померании.Немецкие компании, которым угрожают санкции, передадут свои услуги в управление фонда, и тот перенаправит их на строительство трубопровода. Таким образом, ни одна компания не будет работать с российским проектом напрямую и ограничительные меры на них не распространятся.В Министерстве энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли публикацию пока не прокомментировали. Отказ отказатьсяЭто не первая инициатива немцев в помощь "Северному потоку". В сентябре правительство Германии предложило Соединенным Штатам построить в портах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен хранилища для американского сжиженного природного газа (СПГ). Власти ФРГ выделяли на это около миллиарда долларов, сообщала газета Die Zeit. В обмен Вашингтон одобрил бы введение в эксплуатацию газопровода. Незадолго до этого сенат США потребовал очередных санкций против предприятий в городе Засниц на острове Рюген. Там логистическая база российского проекта — порт Мукран, который обслуживает компания Fährhafen Sassnitz. Бургомистр Франк Крафт возмутился: это нарушало международное право и угрожало рабочим местам. Европа не должна позволять вмешиваться в свои дела, настаивал он. За строптивость город никто не наказал, но не осуществился и проект терминалов для американского СПГ. Компания Uniper, которая отвечала за них в Вильгельмсхафене, передумала, передавало агентство AP. Игроки на рынке попросту не желали покупать сжиженный газ. Однако совсем от хранилищ СПГ в Германии не отказываются. Спикер Министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн заявила: в целом правительство приветствует инициативы, которые позволят "в дальнейшем диверсифицировать газовую инфраструктуру".Санкции или смирениеТем временем американские санкции заставляют компании выходить из проекта. В конце ноября об этом сообщила норвежская Det Norske Veritas — GermanischerLloyd (DNV GL), занимавшаяся проверкой работ и документов на соответствие стандартам. Она должна была выдать свидетельство по окончании строительства."Мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект "Северный поток — 2", подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила оказывать услуги, на которые распространяется PEESA", — объяснил представитель компании. PEESA — опубликованное Госдепом руководство относительно закона "О защите энергетической безопасности Европы.И все же инициативы вроде создания регионального фонда защиты природы вряд ли придадут компаниям уверенности. "Сделать можно что угодно, вопрос в эффективности", — считает Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам.И в правительстве Германии, и в ЕС продолжаются дискуссии об опасности вторичных санкций. Повестка более широкая, помимо "Северного потока — 2", обсуждают, например, Иран. Однако пока не ясно, как именно Фонд защиты климата MV поможет российскому газопроводу. "Американцы способны этот фонд заблокировать, внести в черный список, подвергнуть санкциям", — перечисляет эксперт. По его мнению, сначала нужно понять, по какой схеме будет работать организация, и увидеть уставные документы."Более того, против фонда и уголовное дело в США способны завести, если Минюст заподозрит, что с его помощью хотят избежать ограничительных мер, — объясняет Тимофеев. — По закону за преднамеренное противодействие режиму санкций грозит до 20 лет тюрьмы. Так что тут свои риски. В любом случае пока эта идея вилами по воде писана". Два стула для ГерманииПолитики готовы хитрить, чтобы обойти санкции и диверсифицировать поставки, однако компании не хотят рисковать. "Германия сидит на двух стульях. С одной стороны — выгода экономического сотрудничества с Востоком. С другой — большой брат из Вашингтона с сильным лоббистским воздействием", — отмечает в разговоре с РИА Новости Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. Бизнесу выгодны стабильные поставки дешевого газа через "Северный поток — 2". "Газ, как говорится, не только ценный мех, но и важное сырье для химической отрасли. А это, в свою очередь, значимая индустрия для Германии", — поясняет он.— Но политический класс в лице партий ХДС, СДПГ уделяет больше внимания трансатлантическим отношениям и мнение Вашингтона для политических элит — определяющее".Европа ждет прихода в Белый дом Джо Байдена. Демократ настроен на восстановление связей — есть надежда, что он более чутко отнесется к чаяниям партнеров.Вектор на глобализацию при Байдене действительно усилится, полагает Александр Камкин. "Но предпочтение отдадут наднациональным структурам, — добавляет он. — "Северный поток — 2" при этом ориентирован на европейские интересы, не трансатлантические, и это идет вразрез интересам американских поставщиков. Поэтому конкуренция как минимум усилится, а санкционное давление США продолжится".Эксперты сходятся на том, что смягчения ограничительных мер ждать не стоит. Немецким властям придется лавировать: здесь уместны и инициативы по диверсификации поставок, чтобы угодить импортерам, и создание фондов "за все хорошее". Однако препятствия на пути российского газового трубопровода пока никуда не исчезнут.

https://ria.ru/20201126/severnyy-1586266708.html

россия

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции сша против "северного потока — 2", мануэла швезиг, северный поток — 2, сжиженный природный газ, газпром, джо байден, германия, сша