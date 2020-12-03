https://ria.ru/20201203/polety-1587441700.html

Нерадько заявил о "новой ступени" в развитии гражданской авиации в России

Нерадько заявил о "новой ступени" в развитии гражданской авиации в России

Проделанная работа по внедрению новой структуры воздушного пространства обеспечит высокий уровень безопасности полетов в РФ, заявляет пресс-служба Росавиации со РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T04:11

2020-12-03T04:11

2020-12-03T04:23

россия

александр нерадько

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Проделанная работа по внедрению новой структуры воздушного пространства обеспечит высокий уровень безопасности полетов в РФ, заявляет пресс-служба Росавиации со ссылкой на первого замминистра транспорта, главу Росавиации Александра Нерадько.Новая структура воздушного пространства начала действовать в Европейской части РФ в 03:00 мск 3 декабря.Он подчеркнул, что внедрение новой структуры является ярким примером совместной работы и общего вклада экспертов отрасли и ее международных партнеров в совершенствование системы организации воздушного движения РФ, ее развитие на самом современном технологическом уровне. По данным Росавиации, на момент перехода в воздушном пространстве Московской и смежных с ней зонах находились 478 воздушных судов. Из них 97 - воздушные суда российских авиакомпаний, 381 - иностранных, 374 из них транзитные.РБК ранее со ссылкой на презентацию "Аэрофлота" писало, что поставщики аэронавигационных данных не успевают с кодированием полетных процедур из-за большого массива изменений и запоздалой публикации поправок в навигационных базах данных. Данные десятков аэропортов России не успели внести в новую схему полетов. Из-за этого пилотам как минимум до 30 декабря придется заходить в них на посадку по указаниям диспетчеров или по бумажным картам, что может угрожать безопасности полетов. Росавиация сообщила, что национальный провайдер аэронавигационного обслуживания Госкорпорация по ОрВД к вводу новой структуры готов в полном объеме, никаких рисков для обеспечения безопасности полетов нет.Представитель лоукостера "Победа" в среду сообщила РИА Новости, что компания отменяет полеты из Москвы в Магас до конца года. Источник РИА Новости в группе "Аэрофлот" уточнил, что перевозчик считает эти рейсы небезопасными на фоне ввода новой структуры воздушного пространства.

https://ria.ru/20200824/polety-1576261743.html

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россия, александр нерадько, общество