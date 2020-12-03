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Нерадько заявил о "новой ступени" в развитии гражданской авиации в России
Нерадько заявил о "новой ступени" в развитии гражданской авиации в России
Проделанная работа по внедрению новой структуры воздушного пространства обеспечит высокий уровень безопасности полетов в РФ, заявляет пресс-служба Росавиации со РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T04:11
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россия
александр нерадько
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Проделанная работа по внедрению новой структуры воздушного пространства обеспечит высокий уровень безопасности полетов в РФ, заявляет пресс-служба Росавиации со ссылкой на первого замминистра транспорта, главу Росавиации Александра Нерадько.Новая структура воздушного пространства начала действовать в Европейской части РФ в 03:00 мск 3 декабря.Он подчеркнул, что внедрение новой структуры является ярким примером совместной работы и общего вклада экспертов отрасли и ее международных партнеров в совершенствование системы организации воздушного движения РФ, ее развитие на самом современном технологическом уровне. По данным Росавиации, на момент перехода в воздушном пространстве Московской и смежных с ней зонах находились 478 воздушных судов. Из них 97 - воздушные суда российских авиакомпаний, 381 - иностранных, 374 из них транзитные.РБК ранее со ссылкой на презентацию "Аэрофлота" писало, что поставщики аэронавигационных данных не успевают с кодированием полетных процедур из-за большого массива изменений и запоздалой публикации поправок в навигационных базах данных. Данные десятков аэропортов России не успели внести в новую схему полетов. Из-за этого пилотам как минимум до 30 декабря придется заходить в них на посадку по указаниям диспетчеров или по бумажным картам, что может угрожать безопасности полетов. Росавиация сообщила, что национальный провайдер аэронавигационного обслуживания Госкорпорация по ОрВД к вводу новой структуры готов в полном объеме, никаких рисков для обеспечения безопасности полетов нет.Представитель лоукостера "Победа" в среду сообщила РИА Новости, что компания отменяет полеты из Москвы в Магас до конца года. Источник РИА Новости в группе "Аэрофлот" уточнил, что перевозчик считает эти рейсы небезопасными на фоне ввода новой структуры воздушного пространства.
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россия, александр нерадько, общество

Нерадько заявил о "новой ступени" в развитии гражданской авиации в России

04:11 03.12.2020 (обновлено: 04:23 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Проделанная работа по внедрению новой структуры воздушного пространства обеспечит высокий уровень безопасности полетов в РФ, заявляет пресс-служба Росавиации со ссылкой на первого замминистра транспорта, главу Росавиации Александра Нерадько.
Новая структура воздушного пространства начала действовать в Европейской части РФ в 03:00 мск 3 декабря.
"Мы является свидетелями новой ступени в истории развития отечественной гражданской авиации. Еще никогда таких масштабных изменений структуры воздушного пространства в России не происходило. Уверен, вся проделанная работа по реализации данного проекта обеспечит высокий уровень безопасности полетов в небе страны и даст дополнительный импульс для развития нашей отрасли", - приводятся в сообщении слова Нерадько.
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Он подчеркнул, что внедрение новой структуры является ярким примером совместной работы и общего вклада экспертов отрасли и ее международных партнеров в совершенствование системы организации воздушного движения РФ, ее развитие на самом современном технологическом уровне. По данным Росавиации, на момент перехода в воздушном пространстве Московской и смежных с ней зонах находились 478 воздушных судов. Из них 97 - воздушные суда российских авиакомпаний, 381 - иностранных, 374 из них транзитные.
РБК ранее со ссылкой на презентацию "Аэрофлота" писало, что поставщики аэронавигационных данных не успевают с кодированием полетных процедур из-за большого массива изменений и запоздалой публикации поправок в навигационных базах данных. Данные десятков аэропортов России не успели внести в новую схему полетов. Из-за этого пилотам как минимум до 30 декабря придется заходить в них на посадку по указаниям диспетчеров или по бумажным картам, что может угрожать безопасности полетов. Росавиация сообщила, что национальный провайдер аэронавигационного обслуживания Госкорпорация по ОрВД к вводу новой структуры готов в полном объеме, никаких рисков для обеспечения безопасности полетов нет.
Представитель лоукостера "Победа" в среду сообщила РИА Новости, что компания отменяет полеты из Москвы в Магас до конца года. Источник РИА Новости в группе "Аэрофлот" уточнил, что перевозчик считает эти рейсы небезопасными на фоне ввода новой структуры воздушного пространства.
 
РоссияАлександр НерадькоОбщество
 
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