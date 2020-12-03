https://ria.ru/20201203/pogibshie-1587496363.html

Азербайджан заявил о гибели 2783 военных в Карабахе

Азербайджан заявил о гибели 2783 военных в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило о 2783 погибших военнослужащих в ходе осенней эскалации в Карабахе, свыше 100 военных считаются пропавшими без вести. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:31

2020-12-03T13:31

2020-12-03T16:34

нагорный карабах

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

минобороны азербайджана

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586199299_0:167:3074:1897_1400x0_80_0_0_5e1aa44ecfebe133fba98e40a3c88655.jpg

БАКУ, 3 дек – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о 2783 погибших военнослужащих в ходе осенней эскалации в Карабахе, свыше 100 военных считаются пропавшими без вести."В Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих. Личность 103 военнослужащих устанавливается путем анализа ДНК. Свыше 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Предпринимаются меры для установления их местонахождения и передаче семьям. В настоящее время 1245 военнослужащих получают лечение в медицинских учреждениях страны", - сообщается в релизе азербайджанского военного ведомства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201127/karabakh-1586511014.html

нагорный карабах

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, минобороны азербайджана, азербайджан, в мире