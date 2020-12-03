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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201203/pogibshie-1587496363.html
Азербайджан заявил о гибели 2783 военных в Карабахе
Азербайджан заявил о гибели 2783 военных в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило о 2783 погибших военнослужащих в ходе осенней эскалации в Карабахе, свыше 100 военных считаются пропавшими без вести. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:31
2020-12-03T16:34
нагорный карабах
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
минобороны азербайджана
азербайджан
в мире
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БАКУ, 3 дек – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о 2783 погибших военнослужащих в ходе осенней эскалации в Карабахе, свыше 100 военных считаются пропавшими без вести."В Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих. Личность 103 военнослужащих устанавливается путем анализа ДНК. Свыше 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Предпринимаются меры для установления их местонахождения и передаче семьям. В настоящее время 1245 военнослужащих получают лечение в медицинских учреждениях страны", - сообщается в релизе азербайджанского военного ведомства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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нагорный карабах, ильхам алиев, минобороны азербайджана, азербайджан, в мире

Азербайджан заявил о гибели 2783 военных в Карабахе

13:31 03.12.2020 (обновлено: 16:34 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна с азербайджанскими военными в Кельбаджарском районе у населенного пункта Тоганалы
Колонна с азербайджанскими военными в Кельбаджарском районе у населенного пункта Тоганалы - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 3 дек – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о 2783 погибших военнослужащих в ходе осенней эскалации в Карабахе, свыше 100 военных считаются пропавшими без вести.
"В Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих. Личность 103 военнослужащих устанавливается путем анализа ДНК. Свыше 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Предпринимаются меры для установления их местонахождения и передаче семьям. В настоящее время 1245 военнослужащих получают лечение в медицинских учреждениях страны", - сообщается в релизе азербайджанского военного ведомства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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27 ноября, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
Кому на самом деле выгодно "признание" Карабаха
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахИльхам АлиевМинобороны АзербайджанаАзербайджанВ мире
 
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