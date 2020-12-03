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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201203/musor-1587483475.html
В Ленобласти создадут ПО для контроля за мусором по QR-коду
В Ленобласти создадут ПО для контроля за мусором по QR-коду
В Ленинградской области создают программное обеспечение, которое позволит упростить получение разрешений на перевозку отходов для добросовестных компаний и... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:22
2020-12-03T12:22
ленинградская область
жкх
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. В Ленинградской области создают программное обеспечение, которое позволит упростить получение разрешений на перевозку отходов для добросовестных компаний и предотвратить возможные попытки злоупотреблений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе областной администрации.По его словам, комитет цифрового развития Ленинградской области завершил первый этап формирования системы мониторинга перевозки отходов на территории Ленинградской области."На сайте mon.waste.lenobl.ru в тестовом режиме запущена подача заявок на получение разрешений на перевозку. Добросовестные компании при наличии оснований на перевозку отходов смогут через сайт получить электронное разрешение с QR-кодом и необходимыми сведениями для контроля", — рассказал собеседник агентства.Он отметил, что подача заявки автоматизирована – с автозаполнением полей, сохранением данных о компании, автомобиле, маршруте, а также классе и объеме отходов."Предполагается, что QR-код можно распечатать и предъявлять надзорным органам, осуществляющим патрулирование. Планируется, что при взаимодействии с региональными комитетом экологического надзора и комитетом по обращению с отходами система будет запущена в начале 2021 года", - уточнили в обладминистрации.
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жкх, ленинградская область

В Ленобласти создадут ПО для контроля за мусором по QR-коду

12:22 03.12.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРаздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. В Ленинградской области создают программное обеспечение, которое позволит упростить получение разрешений на перевозку отходов для добросовестных компаний и предотвратить возможные попытки злоупотреблений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе областной администрации.
По его словам, комитет цифрового развития Ленинградской области завершил первый этап формирования системы мониторинга перевозки отходов на территории Ленинградской области.
"На сайте mon.waste.lenobl.ru в тестовом режиме запущена подача заявок на получение разрешений на перевозку. Добросовестные компании при наличии оснований на перевозку отходов смогут через сайт получить электронное разрешение с QR-кодом и необходимыми сведениями для контроля", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что подача заявки автоматизирована – с автозаполнением полей, сохранением данных о компании, автомобиле, маршруте, а также классе и объеме отходов.
"Предполагается, что QR-код можно распечатать и предъявлять надзорным органам, осуществляющим патрулирование. Планируется, что при взаимодействии с региональными комитетом экологического надзора и комитетом по обращению с отходами система будет запущена в начале 2021 года", - уточнили в обладминистрации.
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