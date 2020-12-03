https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587566369.html

Додон попросил депутатов не превращать парламент в "театр абсурда"

Додон попросил депутатов не превращать парламент в "театр абсурда"

Действующий президент Молдавии Игорь Додон обратился к депутатам с просьбой не превращать парламент в "театр абсурда", а наладить диалог, чтобы избежать... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T19:26

2020-12-03T19:26

2020-12-03T19:26

ион кику

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон обратился к депутатам с просьбой не превращать парламент в "театр абсурда", а наладить диалог, чтобы избежать дестабилизации власти.Заседание парламента Молдавии в четверг проходит на фоне протестов оппозиционных партий, депутаты которых неоднократно блокировали трибуну парламента и пытались сорвать рассмотрение законопроектов.Он отметил, что в стране избран новый президент Майя Санду, который может посодействовать созданию правой коалиции в парламенте. Также Додон уверен, что Санду и ее сторонники могут отправить в отставку правительство Иона Кику и назначить новый состав кабинета министров, либо спровоцировать досрочные выборы парламента.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587538879.html

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Потасовка в парламенте Молдавии: сторонники Санду пытаются прорваться к министру финансов Парламент Молдавии. Сторонники Санду пытаются прорваться к министру финансов, социалисты Додона их останавливают. 2020-12-03T19:26 true PT1M52S

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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире