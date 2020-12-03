Додон попросил депутатов не превращать парламент в "театр абсурда"
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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон обратился к депутатам с просьбой не превращать парламент в "театр абсурда", а наладить диалог, чтобы избежать дестабилизации власти.
Заседание парламента Молдавии в четверг проходит на фоне протестов оппозиционных партий, депутаты которых неоднократно блокировали трибуну парламента и пытались сорвать рассмотрение законопроектов.
"Я замечаю, что некоторые люди не могут избавиться от эмоций предвыборной кампании, и мне жаль, что … некоторые вели себя агрессивно и нагло на трибуне самого важного политического форума в стране - кричали, брызгали водой, блокировали доклад министров, ломали микрофоны. Если законопроекты вас не устраивают, приходите с поправками, с альтернативами, идите в Конституционный суд, отменяйте их, но не превращайте парламент в театр абсурда или боксерский ринг", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в стране избран новый президент Майя Санду, который может посодействовать созданию правой коалиции в парламенте. Также Додон уверен, что Санду и ее сторонники могут отправить в отставку правительство Иона Кику и назначить новый состав кабинета министров, либо спровоцировать досрочные выборы парламента.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.