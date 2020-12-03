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Додон попросил депутатов не превращать парламент в "театр абсурда"
Додон попросил депутатов не превращать парламент в "театр абсурда"
Действующий президент Молдавии Игорь Додон обратился к депутатам с просьбой не превращать парламент в "театр абсурда", а наладить диалог, чтобы избежать... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T19:26
2020-12-03T19:26
ион кику
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон обратился к депутатам с просьбой не превращать парламент в "театр абсурда", а наладить диалог, чтобы избежать дестабилизации власти.Заседание парламента Молдавии в четверг проходит на фоне протестов оппозиционных партий, депутаты которых неоднократно блокировали трибуну парламента и пытались сорвать рассмотрение законопроектов.Он отметил, что в стране избран новый президент Майя Санду, который может посодействовать созданию правой коалиции в парламенте. Также Додон уверен, что Санду и ее сторонники могут отправить в отставку правительство Иона Кику и назначить новый состав кабинета министров, либо спровоцировать досрочные выборы парламента.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
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РИА Новости
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Потасовка в парламенте Молдавии: сторонники Санду пытаются прорваться к министру финансов
Парламент Молдавии. Сторонники Санду пытаются прорваться к министру финансов, социалисты Додона их останавливают.
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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Додон попросил депутатов не превращать парламент в "театр абсурда"

19:26 03.12.2020
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон
Действующий президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Sputnik / Стрингер
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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон обратился к депутатам с просьбой не превращать парламент в "театр абсурда", а наладить диалог, чтобы избежать дестабилизации власти.
Заседание парламента Молдавии в четверг проходит на фоне протестов оппозиционных партий, депутаты которых неоднократно блокировали трибуну парламента и пытались сорвать рассмотрение законопроектов.

"Я замечаю, что некоторые люди не могут избавиться от эмоций предвыборной кампании, и мне жаль, что … некоторые вели себя агрессивно и нагло на трибуне самого важного политического форума в стране - кричали, брызгали водой, блокировали доклад министров, ломали микрофоны. Если законопроекты вас не устраивают, приходите с поправками, с альтернативами, идите в Конституционный суд, отменяйте их, но не превращайте парламент в театр абсурда или боксерский ринг", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в стране избран новый президент Майя Санду, который может посодействовать созданию правой коалиции в парламенте. Также Додон уверен, что Санду и ее сторонники могут отправить в отставку правительство Иона Кику и назначить новый состав кабинета министров, либо спровоцировать досрочные выборы парламента.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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Ион КикуМайя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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