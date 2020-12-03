https://ria.ru/20201203/medvedev-1587512824.html
Медведев предложил поддержать регионы с большим числом мигрантов
Медведев предложил поддержать регионы с большим числом мигрантов
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил подумать о дополнительной финансовой поддержке систем социального обеспечения в российских регионах, где... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:47
2020-12-03T14:47
2020-12-03T15:38
общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил подумать о дополнительной финансовой поддержке систем социального обеспечения в российских регионах, где проживает много мигрантов.Зампред СБ провел в четверг совещание о межнациональных и межконфессиональных отношениях, в котором приняли участие члены кабмина, руководители силовых ведомств, служб и агентств. Он отдельно остановился на ситуации в миграционной сфере."Рост миграции приводит к увеличению нагрузки на региональные и муниципальные системы социального обеспечения. В результате они зачастую не могут в полной мере оказывать услуги не только мигрантам, но и коренным жителям. Надо подумать о дополнительной финансовой поддержке систем социального обеспечения в регионах с большим количеством мигрантов", - заявил Медведев.
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общество, дмитрий медведев
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
предложил подумать о дополнительной финансовой поддержке систем социального обеспечения в российских регионах, где проживает много мигрантов.
Зампред СБ провел в четверг совещание о межнациональных и межконфессиональных отношениях, в котором приняли участие члены кабмина, руководители силовых ведомств, служб и агентств. Он отдельно остановился на ситуации в миграционной сфере.
"Рост миграции приводит к увеличению нагрузки на региональные и муниципальные системы социального обеспечения. В результате они зачастую не могут в полной мере оказывать услуги не только мигрантам, но и коренным жителям. Надо подумать о дополнительной финансовой поддержке систем социального обеспечения в регионах с большим количеством мигрантов", - заявил Медведев.