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Лавров: Москва ждет от ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Карабахе
Лавров: Москва ждет от ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Карабахе
Москва ожидает от стран ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совете министров иностранных дел ОБСЕ. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:29
2020-12-03T15:29
никол пашинян
обсе
сергей лавров
владимир путин
нагорно-карабахская республика
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москва ожидает от стран ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совете министров иностранных дел ОБСЕ.По его словам, потенциал организации в урегулировании конфликтов остается востребован."Достигнутые договоренности по разрешению кризисных ситуаций на пространстве ОБСЕ должны получить больше поддержки со стороны государств-участников, что будет способствовать их реализации. Ожидаем этого в отношении урегулирования в Нагорном Карабахе, которому будем продолжать всячески содействовать. Ценим сотрудничество между тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - сказал Лавров.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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нагорно-карабахская республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Российские миротворцы при передаче Кельбаджарского района в Карабахе. Кадры Минобороны РФ
Российские миротворцы проследили, чтобы передача Кельбаджарского района в Карабахе под контроль азербайджанских военных прошла спокойно.
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никол пашинян, обсе, сергей лавров, владимир путин, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

Лавров: Москва ждет от ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Карабахе

15:29 03.12.2020
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавро в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавро в Минске - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москва ожидает от стран ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совете министров иностранных дел ОБСЕ.
По его словам, потенциал организации в урегулировании конфликтов остается востребован.
Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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"Достигнутые договоренности по разрешению кризисных ситуаций на пространстве ОБСЕ должны получить больше поддержки со стороны государств-участников, что будет способствовать их реализации. Ожидаем этого в отношении урегулирования в Нагорном Карабахе, которому будем продолжать всячески содействовать. Ценим сотрудничество между тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - сказал Лавров.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Никол ПашинянОБСЕСергей ЛавровВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАВ мире
 
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