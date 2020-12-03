https://ria.ru/20201203/lavrov-1587521794.html

Лавров: Москва ждет от ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Карабахе

Лавров: Москва ждет от ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Карабахе

Москва ожидает от стран ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совете министров иностранных дел ОБСЕ. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:29

2020-12-03T15:29

2020-12-03T15:29

никол пашинян

обсе

сергей лавров

владимир путин

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москва ожидает от стран ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совете министров иностранных дел ОБСЕ.По его словам, потенциал организации в урегулировании конфликтов остается востребован."Достигнутые договоренности по разрешению кризисных ситуаций на пространстве ОБСЕ должны получить больше поддержки со стороны государств-участников, что будет способствовать их реализации. Ожидаем этого в отношении урегулирования в Нагорном Карабахе, которому будем продолжать всячески содействовать. Ценим сотрудничество между тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - сказал Лавров.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201203/karabakh-1587466096.html

нагорно-карабахская республика

москва

сша

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Российские миротворцы при передаче Кельбаджарского района в Карабахе. Кадры Минобороны РФ Российские миротворцы проследили, чтобы передача Кельбаджарского района в Карабахе под контроль азербайджанских военных прошла спокойно. 2020-12-03T15:29 true PT1M29S

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никол пашинян, обсе, сергей лавров, владимир путин, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире