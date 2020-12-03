https://ria.ru/20201203/lavrov-1587521794.html
Лавров: Москва ждет от ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Карабахе
Лавров: Москва ждет от ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Карабахе
Москва ожидает от стран ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совете министров иностранных дел ОБСЕ. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:29
2020-12-03T15:29
2020-12-03T15:29
никол пашинян
обсе
сергей лавров
владимир путин
нагорно-карабахская республика
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586463805_0:130:3151:1902_1400x0_80_0_0_03b7f591d2416f4a6fbef71ddf6936e7.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москва ожидает от стран ОБСЕ большей поддержки урегулирования в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совете министров иностранных дел ОБСЕ.По его словам, потенциал организации в урегулировании конфликтов остается востребован."Достигнутые договоренности по разрешению кризисных ситуаций на пространстве ОБСЕ должны получить больше поддержки со стороны государств-участников, что будет способствовать их реализации. Ожидаем этого в отношении урегулирования в Нагорном Карабахе, которому будем продолжать всячески содействовать. Ценим сотрудничество между тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - сказал Лавров.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201203/karabakh-1587466096.html
нагорно-карабахская республика
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586463805_422:0:3151:2047_1400x0_80_0_0_6db52a3a1df51e794cbeed458da9d316.jpg
Российские миротворцы при передаче Кельбаджарского района в Карабахе. Кадры Минобороны РФ
Российские миротворцы проследили, чтобы передача Кельбаджарского района в Карабахе под контроль азербайджанских военных прошла спокойно.
2020-12-03T15:29
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, обсе, сергей лавров, владимир путин, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире