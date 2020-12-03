https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587545095.html

В рамках испытаний "ЭпиВакКороны" привиты 90 добровольцев старше 18 лет

В рамках испытаний "ЭпиВакКороны" привиты 90 добровольцев старше 18 лет

По последним данным, 90 добровольцев из группы старше 18 лет привиты в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" от коронавируса, сообщила... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:10

2020-12-03T17:10

2020-12-03T17:10

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. По последним данным, 90 добровольцев из группы старше 18 лет привиты в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" от коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По состоянию на 02.12.2020 привито 90 добровольцев в группе 18+",- говорится в сообщении.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество