https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587545095.html
В рамках испытаний "ЭпиВакКороны" привиты 90 добровольцев старше 18 лет
В рамках испытаний "ЭпиВакКороны" привиты 90 добровольцев старше 18 лет
По последним данным, 90 добровольцев из группы старше 18 лет привиты в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" от коронавируса, сообщила... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:10
2020-12-03T17:10
2020-12-03T17:10
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576934337_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c81746ac9ce7911df394b40e6ab19c66.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. По последним данным, 90 добровольцев из группы старше 18 лет привиты в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" от коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По состоянию на 02.12.2020 привито 90 добровольцев в группе 18+",- говорится в сообщении.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576934337_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_fba48874470bb09a8b81380365dc56db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество